16 речей, які ви точно захочете взяти з собою в подорож

Збираючись в подорож, кожен мандрівник повинен взяти з собою декількох обов'язкових речей. Серед них, зокрема, аптечка, компас і мінімальний запас продуктів.

Ми підготували список речей, які не менш важливі, тому вони точно знадобляться вам під час мандрівки. Збираючись в чергову подорож ви точно захочете захопити з собою декілька з перерахованих речей.

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1. Зручний ліхтарик, який можна одягати на голову

Фото buzzfeed

2. Надувний диван-крісло

Фото ilounge

3. Міцні та надійні склянки, які світяться в темноті

Фото buzzfeed

4. Водонепроникний Power bank

Фото amazon

5. Набір для приготування їжі на грилю

Фото amazon

6. Стільці для кемпінгу

Фото amazon

7. Соломинка для фільтрації води

Фото gpswisataindonesia

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8. Набір біноклів

Фото amazon

9. Ліхтарик на сонячній батареї

Фото bol

10. Універсальна компактна пляшка для води

Фото amazon

11. Набір оригінальних шампурів

Фото amazon

12. Підвісний намет-гамак

Фото pinterest

13. Ліхтар-вентилятор

Фото pinterest

14. Пристрій для приготування кави в природних умовах

Фото buzzfeed

15. Набір антибактеріальних серветок

Фото buzzfeed

16. Різнокольорові фарби для багаття

Фото buzzfeed