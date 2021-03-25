16 речей, які ви точно захочете взяти з собою в подорож

Джерело:24 канал
Збираючись в подорож, кожен мандрівник повинен взяти з собою декількох обов'язкових речей. Серед них, зокрема, аптечка, компас і мінімальний запас продуктів.
Ми підготували список речей, які не менш важливі, тому вони точно знадобляться вам під час мандрівки. Збираючись в чергову подорож ви точно захочете захопити з собою декілька з перерахованих речей.
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