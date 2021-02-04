15 незвичних винаходів для тих, хто завжди любить пробувати щось нове: фото

13:20

Багато людей не люблять сидіти на місці. Вони завжди чимось зайняті, активні та наполегливі. Їх важко здивувати, але їх можна приємно порадувати. Для цього варто їм подарувати незвичні речі. Наприклад, нестандартні винаходи, про які, імовірно, вони навіть не чули.