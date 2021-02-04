15 незвичних винаходів для тих, хто завжди любить пробувати щось нове: фото

4 лютого 2021 , 13:20
Читать новость на русском

Багато людей не люблять сидіти на місці. Вони завжди чимось зайняті, активні та наполегливі. Їх важко здивувати, але їх можна приємно порадувати. Для цього варто їм подарувати незвичні речі. Наприклад, нестандартні винаходи, про які, імовірно, вони навіть не чули.

Джерело: 24 канал

Ці винаходи з певних причин не стали популярними в усьому світі, але це не означає, що вашим активним знайомим це не сподобається.

Читайте також: 7 винаходів неймовірних, які вийшли випадково

Прозорий тостер

Фото m.buro247

2 в 1 більярдний та обідній стіл

Фото m.buro247

Оригінальний тенісний стіл

Фото pinterest

Ліжко у вигляді пташиного гнізда

Фото vecer

Незвичні лосини

Фото forums.mineverse

Човен-гамак

Фото zhihu

Будильник, який можна вимкнути лише декількома влучними пострілами

Фото sampfuncs

Самокат-колиска

Фото gratefulgrapefruit

Кутові рамки для картин чи фото

Фото pinterest

Цікаво: Пістолетний шолом: дивні винаходи, які не дожили до наших днів

Нестандартні універсальні ковпаки для ручок

Фото fishki

Неочікувано

Фото reddit

Замок для морозива

Фото onedio

Відкидні двері, які можуть бути тенісним столом

Фото slydor

Ідеальна зона для відпочинку в офісі

Фото buzzfeed