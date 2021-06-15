15 крутих дизайнерських фішок: створити таке міг лише справжній геній

Як то кажуть, про місто судять із його вулиць, а ставлення виробників до споживача видає в тому числі дизайн повсякденних речей. І як же приємно, коли парадоскальне мислення художників-конструкторів породжує не марну псевдоестетику, а зручну, функціональну красу.
Пропонуємо помилуватися саме такими витворами дизайнерів, інженерів та архітекторів.
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Площа з малюнком, схожим на килим. На цій вулиці почуваєшся наче вдома.
Вуличка з килимом / Фото Boredpanda
Для студентів коледжу створили пляшечку для води, на якій є позначки з університетською інфраструктурою. Тут і гуртожитки, і бібліотеки, і лекційні аудиторії, і навіть місця, де можна набрати воду.
Інформативна пляшечка для води / Фото Boredpanda
Два в одному: магазин ковзанів та м'ясна крамниця. Сусіди вирішили об’єднати в одну тематику стейки та скейти, і створили креативний знак.
Цікава вивіска – два в одному / Фото Boredpanda
Звичайні стовпці поруч зі школою перетворились на тематичний предмет, який є у кожного учня в пеналі. Такі яскраві олівці стали окрасою Дубліна.
Оригінальні стопці біля школи / Фото Boredpanda
Ключ від будинку у формі меча – це креативно. Він слугує гарною прикрасою у зв'язці.
Ключ у формі меча / Фото Boredpanda
Ця тематична лавка ніби закликає взяти книгу в руки та відпочити.
Лавка, на якій хочеться читати / Фото Boredpanda
Ще одна така книжкова ідея знайшла своє місце в Александрійській бібліотеці.
Лавка у формі книги / Фото Boredpanda
Власники піцерії придумали креативний спосіб, як вберегти одяг відвідувачів від можливих плям. Вони створили картонну "костюм-коробку", яка допоможе, після смачного перекусу, залишитись з чистим одягом.
Цікавий спосіб, як не забруднити одяг під час перекусу / Фото Boredpanda
Годинник, де обертаються цифри, а не стрілки. Фраза "за годинниковою стрілкою" втрачає сенс із цим винаходом.
Годинник, у якому обертаються цифри / Фото Boredpanda
У такому парку часто хочеться попоїсти. Неподалік Сіетла є скейтпарк у формі яєчні з беконом.
Скейтпарк у формі яєчні / Фото Boredpanda
Вуличний ліхтар у вигляді пензлика.
Яскравий пензлик-ліхтар / Фото Boredpanda
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Біля такого будинку важко загубитись. У Чикаго є багатоповерхівка, на якій намальовано карту району.
Будинок з картою / Фото Boredpanda
Ця лавка – продовження бруківки. Вона наче закликає: сядьте перепочити, у ногах правди немає!
Лавка з тротуарної плитки / Фото Boredpanda
Цей плащ – для тих, хто не любить носити із собою парасолю. Під дощем тренч вкривається квітковим візерунком.
Плащ, на якому з'являється принт під час дощу / Фото Boredpanda