13 надзвичайних "фішок" у готелях, які запам'ятаються назавжди

У боротьбі за відвідувачів, власники готелів все більш вигадливі в дизайні інтер'єрів, створюючи шикарні номери у неймовірно екзотичних місцях.

Джерело: 24 канал

Є настільки класні готелі, що вони, немов місцеві визначні пам'ятки притягують мандрівників.

Читайте також: 8 підвісних мостів, від яких перехоплює дух

Дивні сходи в готелі



Фото zvraceny

Готель на Ніагарському водоспаді

Краєвид із вікна просто неймовірний.



Фото g.cz

Південна Італія, місто-порт Мольфетта

Складається враження, що це картинка, а не вікно готельного номера.



Фото zvraceny

Готель в Великобританії

Незвичайний гість вмостився на ліжку.



Фото voobsheogon

Готель Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake в Ханої

Туалет і ванна теж золоті. Не дивуйтеся, якщо у своїй їжі ви виявите "загадкові золоті частинки", кажуть власники готелю.



Фото voobsheogon

Фото з готельного номера. Насправді тут досить приємно



Фото zvraceny

Це вікно в готельному номері. Колись це були церква і монастир, а тепер дуже цікавий готель



Фото g.cz

Японський готель пропонує гостям кішок-компаньйонів

Заходячи в номер, гість бачить на своєму ліжку ось такого пухнастика. Але найприкольніше те, що якщо вам сподобався котик, який склав вам компанію: його можна забрати додому.



Фото zvraceny

А тут вас зустріне варан, який бродить по території та плаває в басейні



Фото voobsheogon

Хостел в Таїланді

Залишилося вирішити проблему подачі їжі та напоїв, і можна залишатися назавжди.



Фото zvraceny

Sultan Cave Suites поруч зі стародавнім національним парком Гереме, Каппадокія

Життя в печері без відриву від цивілізації.



Фото g.cz

Crazy House у В'єтнамі: один раз побачивши, ніколи не забудеш

Всього тут 9 номерів, і всі вони оформлені "в стилі" якої-небудь тварини.



Фото zvraceny

Готель на шляху до знаменитих дюн Соссуфлей в Намібії

Він розташований поруч з дорогою в пустелі Наміб. У його номерах немає даху, тому що влітку температура вдень сягає +39, а вночі – комфортні +25. Від цього вигляд на зоряне небо один з кращих у світі.



Фото g.cz