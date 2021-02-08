13 надзвичайних "фішок" у готелях, які запам'ятаються назавжди

У боротьбі за відвідувачів, власники готелів все більш вигадливі в дизайні інтер'єрів, створюючи шикарні номери у неймовірно екзотичних місцях.
Джерело: 24 канал
Є настільки класні готелі, що вони, немов місцеві визначні пам'ятки притягують мандрівників.
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Фото zvraceny
Краєвид із вікна просто неймовірний.
Фото g.cz
Складається враження, що це картинка, а не вікно готельного номера.
Фото zvraceny
Незвичайний гість вмостився на ліжку.
Фото voobsheogon
Туалет і ванна теж золоті. Не дивуйтеся, якщо у своїй їжі ви виявите "загадкові золоті частинки", кажуть власники готелю.
Фото voobsheogon
Фото zvraceny
Фото g.cz
Заходячи в номер, гість бачить на своєму ліжку ось такого пухнастика. Але найприкольніше те, що якщо вам сподобався котик, який склав вам компанію: його можна забрати додому.
Фото zvraceny
Фото voobsheogon
Залишилося вирішити проблему подачі їжі та напоїв, і можна залишатися назавжди.
Фото zvraceny
Життя в печері без відриву від цивілізації.
Фото g.cz
Всього тут 9 номерів, і всі вони оформлені "в стилі" якої-небудь тварини.
Фото zvraceny
Він розташований поруч з дорогою в пустелі Наміб. У його номерах немає даху, тому що влітку температура вдень сягає +39, а вночі – комфортні +25. Від цього вигляд на зоряне небо один з кращих у світі.
Фото g.cz