13 надзвичайних "фішок" у готелях, які запам'ятаються назавжди
У боротьбі за відвідувачів, власники готелів все більш вигадливі в дизайні інтер'єрів, створюючи шикарні номери у неймовірно екзотичних місцях.
Джерело: 24 канал
Є настільки класні готелі, що вони, немов місцеві визначні пам'ятки притягують мандрівників.
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Дивні сходи в готелі
Фото zvraceny
Готель на Ніагарському водоспаді
Краєвид із вікна просто неймовірний.
Фото g.cz
Південна Італія, місто-порт Мольфетта
Складається враження, що це картинка, а не вікно готельного номера.
Фото zvraceny
Готель в Великобританії
Незвичайний гість вмостився на ліжку.
Фото voobsheogon
Готель Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake в Ханої
Туалет і ванна теж золоті. Не дивуйтеся, якщо у своїй їжі ви виявите "загадкові золоті частинки", кажуть власники готелю.
Фото voobsheogon
Фото з готельного номера. Насправді тут досить приємно
Фото zvraceny
Це вікно в готельному номері. Колись це були церква і монастир, а тепер дуже цікавий готель
Фото g.cz
Японський готель пропонує гостям кішок-компаньйонів
Заходячи в номер, гість бачить на своєму ліжку ось такого пухнастика. Але найприкольніше те, що якщо вам сподобався котик, який склав вам компанію: його можна забрати додому.
Фото zvraceny
А тут вас зустріне варан, який бродить по території та плаває в басейні
Фото voobsheogon
Хостел в Таїланді
Залишилося вирішити проблему подачі їжі та напоїв, і можна залишатися назавжди.
Фото zvraceny
Sultan Cave Suites поруч зі стародавнім національним парком Гереме, Каппадокія
Життя в печері без відриву від цивілізації.
Фото g.cz
Crazy House у В'єтнамі: один раз побачивши, ніколи не забудеш
Всього тут 9 номерів, і всі вони оформлені "в стилі" якої-небудь тварини.
Фото zvraceny
Готель на шляху до знаменитих дюн Соссуфлей в Намібії
Він розташований поруч з дорогою в пустелі Наміб. У його номерах немає даху, тому що влітку температура вдень сягає +39, а вночі – комфортні +25. Від цього вигляд на зоряне небо один з кращих у світі.
Фото g.cz
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