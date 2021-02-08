13 самых необычных "фишек" в отелях, которые запомнятся навсегда
В борьбе за посетителей, владельцы отелей все более причудливы в дизайне интерьеров, создавая шикарные номера в невероятно экзотических местах.
Источник: 24 канал
Есть настолько классные отели, они, словно местные достопримечательности притягивают путешественников.
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Странные лестницы в отеле
Фото zvraceny
Отель на Ниагарском водопаде
Вид с окна просто невероятный.
Фото g.cz
Южная Италия, город-порт Мольфетта
Создается впечатление, что это картинка, а не окно гостиничного номера.
Фото zvraceny
Отель в Великобритании
Необычный гость прилег на кровати.
Фото voobsheogon
Отель Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake в Ханое
Туалет и ванная тоже золотые. Не удивляйтесь, если в своей пище вы обнаружите "загадочные золотые частицы", говорят владельцы отеля.
Фото voobsheogon
Фото из гостиничного номера. На самом деле здесь довольно приятно
Фото zvraceny
Это окно в гостиничном номере. Когда-то это были церковь и монастырь, а теперь очень интересный отель
Фото g.cz
Японский отель предлагает гостям кошек-компаньонов
Заходя в номер, гость видит на своей кровати вот такого питомца. Но самое классное, если вам понравился котик, который составил вам компанию: его можно забрать домой.
Фото zvraceny
А здесь вас встретит варан, который бродит по территории и плавает в бассейне
Фото voobsheogon
Хостел в Таиланде
Осталось решить проблему подачи пищи и напитков, и можно оставаться навсегда.
Фото zvraceny
Sultan Cave Suites рядом с древним национальным парком Гереме, Каппадокия
Жизнь в пещере без отрыва от цивилизации.
Фото g.cz
Crazy House во Вьетнаме: один раз увидев, никогда не забудешь
Всего здесь 9 номеров, и все они оформлены "в стиле" какого-нибудь животного.
Фото zvraceny
Отель по пути к знаменитым дюнам Соссусфлей в Намибии
Он расположен рядом с дорогой в пустыне Намиб. В его номерах нет крыши, так как летом температура днем достигает +39, а ночью – комфортные +25. От этого вид на звездное небо один из лучших в мире.
Фото g.cz
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