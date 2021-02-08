В борьбе за посетителей, владельцы отелей все более причудливы в дизайне интерьеров, создавая шикарные номера в невероятно экзотических местах.

Источник: 24 канал

Есть настолько классные отели, они, словно местные достопримечательности притягивают путешественников.

Читайте также: 8 подвесных мостов, от которых захватывает дух

Странные лестницы в отеле



Фото zvraceny

Отель на Ниагарском водопаде

Вид с окна просто невероятный.



Фото g.cz

Южная Италия, город-порт Мольфетта

Создается впечатление, что это картинка, а не окно гостиничного номера.



Фото zvraceny

Отель в Великобритании

Необычный гость прилег на кровати.



Фото voobsheogon

Отель Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake в Ханое

Туалет и ванная тоже золотые. Не удивляйтесь, если в своей пище вы обнаружите "загадочные золотые частицы", говорят владельцы отеля.



Фото voobsheogon

Фото из гостиничного номера. На самом деле здесь довольно приятно



Фото zvraceny

Это окно в гостиничном номере. Когда-то это были церковь и монастырь, а теперь очень интересный отель



Фото g.cz

Японский отель предлагает гостям кошек-компаньонов

Заходя в номер, гость видит на своей кровати вот такого питомца. Но самое классное, если вам понравился котик, который составил вам компанию: его можно забрать домой.



Фото zvraceny

А здесь вас встретит варан, который бродит по территории и плавает в бассейне



Фото voobsheogon

Хостел в Таиланде

Осталось решить проблему подачи пищи и напитков, и можно оставаться навсегда.



Фото zvraceny

Sultan Cave Suites рядом с древним национальным парком Гереме, Каппадокия

Жизнь в пещере без отрыва от цивилизации.



Фото g.cz

Crazy House во Вьетнаме: один раз увидев, никогда не забудешь

Всего здесь 9 номеров, и все они оформлены "в стиле" какого-нибудь животного.



Фото zvraceny

Отель по пути к знаменитым дюнам Соссусфлей в Намибии

Он расположен рядом с дорогой в пустыне Намиб. В его номерах нет крыши, так как летом температура днем достигает +39, а ночью – комфортные +25. От этого вид на звездное небо один из лучших в мире.



Фото g.cz