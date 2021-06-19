12 оригінальних валіз, від яких буде в захваті кожен мандрівник

19 червня 2021 , 15:20
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Валізи – неодмінний атрибут подорожей. Як то кажуть, усе своє веземо із собою. Поки літо в самому розпалі й ви плануєте, куди б гайнути у відпустку, Ідеї 24 зробили для вас добірку валіз із дуже стильним дизайном.

Така валіза стане повноцінним елементом вашого стилю. І переплутати її з чиєюсь в аеропорту буде просто неможливо. 

Рекомендуємо Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду

Функціональна валіза, яка водночас може бути дитячим кріслом. Вона чудово підійде для подорожей з дітьми.


Валіза-крісло – виручатиме у подорожах з дітьми / Фото Pinterest

Якщо ви вважаєте, що прозора валіза не може бути яскравою, то подивіться на цю стильну та оригінальну модель.


Оригінальна прозора модель / Фото Pinterest

Цю дорожню сумку втілили в різних кольорах, які поєднали градієнтом.


Яскравий градієнт для яскравих особистостей / Фото Pinterest

Втомилась, потрібні нові ідеї та емоції? Збирай подруг на вечірку та відірвись на повну разом із Zubrowka Rose!

Валіза – втілення класичного стилю. Вона строга та оригінальна.


Стильна класика для ділових поїздок / Фото Pinterest

Ця неонова модель просто засліплює на сонці. Яскравим кольорам додає блиску дзеркальне покриття.


Кольорова валіза підійде для відпочинку влітку / Фото Pinterest

Валізи для "нього" та для "неї" у класичних рожевому та блакитному кольорах.


Цю валізу ви точно не загубите / Фото Pinterest

Така ніжна модель ідеально підійде для жінок. Вона прикрашена розсипом барвистих вкраплень.


Валіза з ніжним барвистим принтом / Фото Pinterest 

До теми Для побуту, відпочинку і не тільки: 12 класних речей, які хотів б мати кожен

Тандем класики та сучасного стилю: цей комплект строгий та ніжний водночас.


Незвичне поєднання класики та сучасності / Фото Pinterest

Мінімалізм і вишуканість цих валіз ідеально підходять для стриманих чоловіків.


Ідеальна модель для чоловіків / Фото Pinterest

Валіза створена у формі геометричної фігури. Дуже лаконічно та стильно.


Стильна та оригінальна модель / Фото Pinterest
Автор: Ірина Бенцак