12 оригінальних валіз, від яких буде в захваті кожен мандрівник

15:20

Валізи – неодмінний атрибут подорожей. Як то кажуть, усе своє веземо із собою. Поки літо в самому розпалі й ви плануєте, куди б гайнути у відпустку, Ідеї 24 зробили для вас добірку валіз із дуже стильним дизайном.