12 оригінальних валіз, від яких буде в захваті кожен мандрівник

Валізи – неодмінний атрибут подорожей. Як то кажуть, усе своє веземо із собою. Поки літо в самому розпалі й ви плануєте, куди б гайнути у відпустку, Ідеї 24 зробили для вас добірку валіз із дуже стильним дизайном.
Така валіза стане повноцінним елементом вашого стилю. І переплутати її з чиєюсь в аеропорту буде просто неможливо.
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Функціональна валіза, яка водночас може бути дитячим кріслом. Вона чудово підійде для подорожей з дітьми.
Валіза-крісло – виручатиме у подорожах з дітьми / Фото Pinterest
Якщо ви вважаєте, що прозора валіза не може бути яскравою, то подивіться на цю стильну та оригінальну модель.
Оригінальна прозора модель / Фото Pinterest
Цю дорожню сумку втілили в різних кольорах, які поєднали градієнтом.
Яскравий градієнт для яскравих особистостей / Фото Pinterest
Валіза – втілення класичного стилю. Вона строга та оригінальна.
Стильна класика для ділових поїздок / Фото Pinterest
Ця неонова модель просто засліплює на сонці. Яскравим кольорам додає блиску дзеркальне покриття.
Кольорова валіза підійде для відпочинку влітку / Фото Pinterest
Валізи для "нього" та для "неї" у класичних рожевому та блакитному кольорах.
Цю валізу ви точно не загубите / Фото Pinterest
Така ніжна модель ідеально підійде для жінок. Вона прикрашена розсипом барвистих вкраплень.
Валіза з ніжним барвистим принтом / Фото Pinterest
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Тандем класики та сучасного стилю: цей комплект строгий та ніжний водночас.
Незвичне поєднання класики та сучасності / Фото Pinterest
Мінімалізм і вишуканість цих валіз ідеально підходять для стриманих чоловіків.
Ідеальна модель для чоловіків / Фото Pinterest
Валіза створена у формі геометричної фігури. Дуже лаконічно та стильно.
Стильна та оригінальна модель / Фото Pinterest