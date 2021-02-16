11 секретів "шведського столу", про які вам варто знати

Джерело:Quora
Про те, наскільки прибутковими є "шведські столи", та якими секретами користуються, щоб максимально заробити на "безлімітній їжі".
"Шведський стіл" завжди мав попит серед гостей через свою вигоду: з'їсти усе, що хочеш за невелику плату – апріорі чудова пропозиція. Незалежно від кількості спожитої їжі, ви завжди платите однакову суму. Але чи реально заробити, коли суть пропозиції полягає в заохочуванні до більшого споживання? Відповідь, однозначно, так!
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Офіціантів зазвичай інструктують, щоб вони не надто поспішали з подачею дорогих продуктів, зате все ситне і дешеве має бути завжди доступно. Не всі відвідувачі чекатимуть, коли принесуть краба або креветки. Хтось і млинцями наїсться, а ресторану це вигідно. Якщо зі столів довго не прибирають брудний посуд, то це теж іноді робиться спеціально – так менша ймовірність, що гість піде за ще однією порцією.
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Наприклад, рибна страва, приготовлена в понеділок, стає рибним пирогом або рибним супом у вівторок.
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У одному з готелів азійка куштувала супи прямо з каструль. Вона пробувала їх, використовуючи загальний ополоник.
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До речі, якщо ви поскаржитеся, у вас заберуть страву назад, але через хвилин п'ять винесуть ту ж саму. Так що не дивуйтеся, якщо знайдете ще одну волосину.
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Головне знати секрет, як правильно подати, щоб відвідувачі не запідозрили, що продукт не свіжий.
Наприклад, відро йогурту, яке стояло і псувалося по кілька днів, регулярно подавалося гостям.
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Наприклад, деякі люди навмисно кидають столове приладдя на землю, а потім кладуть їх назад у їжу.
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Наприклад, куряча паличка, так написано на етикетці, була зроблена з риби.
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Наприклад, яловичі ребра засмажили у фритюрі, намазали соусом барбекю і подали, а в оригіналі вони мали смажитися у духовці, але їх не вчасно витягнули з морозильної камери.
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Одна пара з'їла усі крабові ніжки тижневого запасу.
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Їжу у таких ресторанах готують прямо на ваших очах. Та й посуд завжди чистий.
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Якщо ти не з'їдаєш усе, що на тарілці, ти мусиш заплатити за ціною з меню.
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