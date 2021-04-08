11 реальних фактів, які ви сприймете як нахабну брехню

17:50

Ми завжди прагнемо дізнатися про наш світ щось нове. Але часто, зібравши чергову порцію дивовижних цікавинок, ловимо себе на думці: "Вигадка!". Щоб згодом зі ще більшим подивом констатувати: чистісінька правда!