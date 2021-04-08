11 реальних фактів, які ви сприймете як нахабну брехню

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Джерело:

24 канал

Ми завжди прагнемо дізнатися про наш світ щось нове. Але часто, зібравши чергову порцію дивовижних цікавинок, ловимо себе на думці: "Вигадка!". Щоб згодом зі ще більшим подивом констатувати: чистісінька правда!

Ми зібрали факти, які, попри всю свою неймовірність, є абсолютно достовірними. Тож дивуйтеся разом із нами!

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Компанія LEGO виробляє більше шин, ніж будь-яка шинна компанія у світі (правда, мова йде про маленькі шини на іграшкові автомобілі, але звучить красиво)


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Через річку Амазонка не побудовано жодного моста


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І ви завжди уявляли піраміди посеред пустелі, чи не так?


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Чи знаєте ви, що всі карти, які ми зазвичай бачимо, сильно спотворюють реальні розміри материків і країн?


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Ривок середнього коня може досягати потужності в 15 кінських сил


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Гепарди не вміють видавати рик і тому нявкають, як домашні кішки


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Загальна вага всіх мурах на Землі більша, ніж вага всіх людей


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Сонце настільки гучне, що якби космос був заповнений повітрям, а не вакуумом, ми б постійно чули вереск від Сонця силою в 125 децибелів


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Відстань між США і Росією складає 4 кілометри


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Щоб вирости й дозріти, кожному ананасу потрібно близько 2-ох років


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Календар, що використовується в Ефіопії, відстає від загальноприйнятого на 7 років. Тому в цій країні всі ще живуть у 2014 році


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