11 реальных фактов, которые вы сочтете наглой ложью
Мы всегда стремимся узнать о нашем мире что-то новое. Но часто, собрав очередную порцию удивительных интересностей, ловим себя на мысли: "Враки!". Чтобы затем с еще большим удивлением констатировать: чистая правда!
Источник:24 канал
Мы собрали факты, которые, несмотря на всю свою невероятность, абсолютно достоверны. Удивляйтесь с нами!
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