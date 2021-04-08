Мы всегда стремимся узнать о нашем мире что-то новое. Но часто, собрав очередную порцию удивительных интересностей, ловим себя на мысли: "Враки!". Чтобы затем с еще большим удивлением констатировать: чистая правда!

Мы собрали факты, которые, несмотря на всю свою невероятность, абсолютно достоверны. Удивляйтесь с нами! Читайте также: С этой рекламой 10 компаний стали еще богаче: смотрите и удивляйтесь Компания LEGO производит больше шин, чем любая шинная компания в мире (правда, речь идет о маленьких шинах на игрушечные автомобили, но звучит красиво)

Фото unsplash Через реку Амазонка не построено ни одного моста

Фото unsplash И вы всегда представляли пирамиды посреди пустыни, не так ли?

Фото freepik Знаете ли вы, что все карты, которые мы обычно видим, сильно искажают реальные размеры материков и стран?

Фото freepik Рывок средней лошади может достигать мощности в 15 лошадиных сил

Фото unsplash Гепарды не умеют выдавать рык и поэтому мяукают, как домашние кошки

Фото unsplash Общий вес всех муравьев в Земле больше, чем вес всех людей

Фото freepik Солнце настолько громкое, что если бы космос был заполнен воздухом, а не вакуумом, мы бы постоянно слышали визг от Солнца силой в 125 децибел

Фото unsplash Расстояние между США и Россией составляет 4 километра

Фото freepik Чтобы вырасти и созреть, каждому ананаса нужно около 2-х лет

Фото unsplash Календарь, используемый в Эфиопии, отстает от общепринятого на 7 лет. Поэтому в этой стране все еще живут в 2014 году

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