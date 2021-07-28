11 найкорисніших літніх лайфхаків, які знадобляться кожному

Літо – прекрасна пора року, але часом воно готове "порадувати" нас дрібними неприємностями на зразок тріснутих на підошві в'єтнамок або ще якихось казусів. На щастя, з усім цим можна легко впоратися, якщо знати як.

Тому Ідеї 24 поділяться з вами порадами, які допоможуть вирішити найпоширеніші літні проблеми. Отож, користуйтеся на здоров'я.

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Ключ на взуття

Якщо ви вийшли на пробіжку, але вам нікуди покласти ключ від будинку, протягніть через нього шнурок і закріпіть ключ на взуття.



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Заморожена губка у поміч

Покладіть в сумку для пікніка заморожену губку для посуду. Заморожена губка допоможе довше зберігати продукти холодними. Крім того, коли вода розтане, вона збереться всередині губки.



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Пакети з піском стануть у пригоді

Щоб пляжний рушник не здувало вітром, покладіть по краях пакети, наповнені піском.



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Стару пляшку від косметики – не викидайте

Гроші та дрібні цінні речі на пляжі можна заховати в старій пляшці з-під косметики.



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Антиперсперант у поміч

Щоб босоніжки не натирали, перед виходом з дому змастіть найпроблемніші місця антиперсперантом. Антиперсперант виступить захисним бар'єром між шкірою й взуттям і допоможе уникнути мозолів.



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В'єтнамки можна врятувати

Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із– незабутній вечір вам гарантований.

Тріснуті в'єтнамки можна полагодити за допомогою колечка від банки з-під газованої води.



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Не заплутаний ланцюжок

Щоб ланцюжок не заплуталася в сумочці, протягніть її через соломинку.



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Неприємний запах із кросівок

Якщо кросівки або кеди почали неприємно пахнути, нанесіть на внутрішню поверхню сухий шампунь.



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Антиперспірант від поту на шиї

Щоб шия не потіла, змастіть лінію росту волосся антиперсперантом.



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Лимонний сік від плям

Справитися з плямами від ягід на руках добре допомагає лимонний сік. Шляхом вмісту великої кількості органічних кислот лимонний сік добре очищає плями, в тому числі від ягід.



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Винна пробка замість брелока

Замість брелока використовуйте винну пробку. Завдяки цьому ви не втопити ключі, якщо упустите їх у воду.



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