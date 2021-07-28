Поэтому Идеи 24 поделятся с вами советами, которые помогут решить самые распространенные летние проблемы. Пользуйтесь на здоровье.

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Ключ на обуви

Если вы вышли на пробежку, но вам некуда положить ключ от дома, протяните через него шнурок и закрепите ключ на обуви.



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Замороженная губка в помощь

Положите в сумку для пикника замороженную губку для посуды. Замороженная губка поможет дольше сохранять продукты холодными. Кроме того, когда вода растает, она соберется внутри губки.



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Пакеты с песком пригодятся

Чтобы пляжное полотенце не сдувало ветром, положите по краям пакеты, наполненные песком.



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Старую бутылку от косметики – не выбрасывайте

Деньги и мелкие ценные вещи на пляже можно спрятать в старой бутылке из-под косметики.



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Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Антиперспирант в помощь

Чтобы босоножки не натирали, перед выходом из дома смажьте самые больные места антиперспирантом. Антиперспирант выступит в качестве защитного барьера между кожей и обувью и поможет избежать мозолей.



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Вьетнамки можно спасти

Треснувшие вьетнамки можно починить с помощью колечка от банки из-под газировки.



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Не запутанная цепочка

Чтобы цепочка не запуталась в сумочке, протяните ее через соломинку.



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Неприятный запах из кроссовок

Если кроссовки или кеды начали неприятно пахнуть, нанесите на внутреннюю поверхность сухой шампунь.



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Антиперспирант от пота на шее

Чтобы шея не потела, смажьте линию роста волос антиперспирантом.



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Лимонный сок от пятен

Справиться с пятнами от ягод на руках хорошо помогает лимонный сок. За счет содержания большого количества органических кислот лимонный сок хорошо очищает пятна, в том числе от ягод.





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Винная пробка вместо брелка

Вместо брелка используйте винную пробку. Благодаря этому вы не утопите ключи, если упустите их в воду.



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