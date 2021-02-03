10 вражаючих фактів про ресторанний бізнес

Чи знали ви, що в деяких країнах штрафують за те, що відвідувач ресторану недоїв свою їжу? Або про те, на якій висоті розташований найвищий ресторан? Або про те, що існує ресторан, де суцільна темрява.

Джерело: 24 канал

Виявляється, ми багато про що не знали, тому поділимося з вами цікавими фактами про ресторани та ресторанний бізнес.

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1. Один із власників англійського ресторану придумав ноу-хау: він дивував відвідувачів нічних ресторанів равликом неймовірних розмірів. Він важив 500 грамів, і, на подив гостей, пив пиво.



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2. Власник тайванського ресторану Modern Toilet Taipei придумав іншу "фішку". Він зробив стільці та посуд у формі унітазу. Меню при цьому залишилося звичайним. Кажуть, що відвідувачі унікального закладу дуже задоволені такою екзотикою.



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3. У столиці Норвегії пощастить тим, кого звуть Іона. У знаменитому рибному ресторані з назвою "Кіт", досить показати посвідчення особи і якщо вас звуть Іона, вас почастують стравою з кита безкоштовно.



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4. Цікавий ресторан O'Noir Montreal. У ньому панує абсолютна темрява, а в інтер'єрі присутні тільки темні кольори. Офіціанти користуються приладами нічного бачення для супроводу гостей.



Фото christinekninht

5. У Кувейті устриць подають в розкритих раковинах. Власники закладів зобов'язані так робити, оскільки в них можуть виявитися перлини. В такому випадку подача закритих раковин, на думку влади, прирівнюється до азартної гри.



Фото pinterest

6. Невже таке існує, що адміністрація ресторану може оштрафувати відвідувача, якщо він не доїсть замовлену страву? Однак, саме так відбувається в ресторанах Бразилії.



Фото christinekninht

7. У Нідерландах є дивовижний заклад, гості якого платять за їжу не фіксовану ціну, а стільки, скільки захочуть заплатити. Хто б міг подумати, але всі залишають трохи більше грошей, ніж було б за рахунком. В результаті, ресторан процвітає.



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8. Ще одне нововведення в ресторанному бізнесі – це те, що тепер власник закладу може перебувати в будь-якій точці світу та управляти своїм бізнесом через планшет. Таку програму для автоматизації ресторану і касову техніку можна придбати в інтернеті.



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9. Бродвейський ресторан Ellen's Stardust, немов машина часу, переносить в атмосферу минулого, на 50 років назад. Дизайн та асортимент страв ресторану повністю копіюють старі придорожні ресторанчики. Персонал тут швидко змінює один одного, як на естраді.



Фото christinekninht

10. Ви хоча б раз куштували шматок м'яса вагою 2 кілограми, безкоштовно? Тоді ваш шлях лежить в Big Texan Steak Ranch Amarillo. Але цей американський ресторан ставить одну невелику умову: якщо не впораєтесь зі стейком за 1 годину, будете зобов'язані заплатити за рахунком.



Фото christinekninht