Знали ли вы, что в некоторых странах штрафуют за то, что посетитель ресторана недоел свою еду? Или о том, на какой высоте расположен самый высокий ресторан? Или о том, что существует ресторан, где сплошная темнота.

Источник: 24 канал

Оказывается, мы много о чем не знали. Поэтому поделимся с вами интересными фактами о ресторанах и ресторанном бизнесе.

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1. Один из владельцев английского ресторана придумал ноу-хау: он удивлял посетителей ночных ресторанов улиткой невероятных размеров. Она весила 500 грамм, и, к удивлению гостей, пила пиво.



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2. Владелец тайваньского ресторана Modern Toilet Taipei придумал другую "фишку". Он сделал стулья и посуду в форме унитаза. Меню при этом осталось обычным. Говорят, что посетители уникального заведения очень довольны такой экзотикой.



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3. В столице Норвегии повезет тем, кого зовут Иона. В знаменитом рыбном ресторане под названием "Кот", достаточно показать удостоверение личности и если вас зовут Иона, вас угостят блюдом из кита бесплатно.



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4. Интересный ресторан O'Noir Montreal. В нем царит полная темнота, а в интерьере присутствуют только темные цвета. Официанты пользуются приборами ночного видения для сопровождения гостей.



Фото christinekninht

5. В Кувейте устриц подают в раскрытых раковинах. Владельцы заведений обязаны так делать, поскольку в них могут оказаться жемчужины. В таком случае, подача закрытых раковин, по мнению властей, приравнивается к азартной игре.



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6. Неужели такое существует, что администрация ресторана может оштрафовать посетителя, если он не доест заказанное блюдо? Однако, именно так происходит в ресторанах Бразилии.



Фото christinekninht

7. В Нидерландах есть удивительное заведение, гости которого платят за пищу не фиксированную цену, а столько, сколько захотят заплатить. Кто бы мог подумать, но все оставляют немного больше денег, чем было бы по счету. В результате ресторан процветает.



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8. Еще одно новшество в ресторанном бизнесе – это то, что теперь владелец заведения может находиться в любой точке мира и управлять своим бизнесом через планшет. Такую программу для автоматизации ресторана и кассовую технику можно приобрести в интернете.



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9. Бродвейский ресторан Ellen's Stardust, словно машина времени, переносит в атмосферу прошлого, на 50 лет назад. Дизайн и ассортимент блюд ресторана полностью копируют старые придорожные ресторанчики. Персонал здесь быстро меняет друг друга, как на эстраде.



Фото christinekninht

10. Вы хотя бы раз пробовали кусок мяса весом 2 килограмма, бесплатно? Тогда ваш путь лежит в Big Texan Steak Ranch Amarillo. Но этот американский ресторан ставит одно небольшое условие: если не справитесь со стейком за 1 час, будете обязаны заплатить по счету.



Фото christinekninht