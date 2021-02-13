Якщо ви хочете гарно провести вихідні, повністю відпочити, розслабитися і зовсім уникнути думок про роботу, вам варто уникати певних занять.

Мова йде про справи, через які ви будете хвилюватися і нервувати, а також відчувати втому.

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Відсутність планів

Варто виробити звичку все планувати. Це стосується не лише робочих справ, а й справ на вихідних. Так ви зможете ідеально провести час і при цьому все встигнути.

Надто довгий сон

Так, у вихідні потрібно гарненько виспатися. Але не варто спати до обіду. Це зіб'є ваш режим. Окрім цього ви втратите багато часу, який могли б використати на щось цікаве.

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Використання телефона

Ми не уявляємо свого життя без телефонів. Але варто використовувати їх значно менше: рідше відповідайте на дзвінки, менше переписуйтеся і не витрачайте надміру часу в соцмережах.

Ігнорування сім'ї

У вихідні не варто забувати про друзів та членів сім'ї. Впродовж робочого тижня ці люди потребують вашої уваги та підтримки, тому при будь-якій можливості радимо гарно проводити час із близькими.

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Негативні емоції

Настав час відпочинку. Тому заряджайтеся позитивом, думайте лише про хороше та уникайте негативних емоцій, які можуть не лише зіпсувати вам настрій, а й усі вихідні.

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Зайві витрати

Багато хто любить порадувати себе після важких робочих буднів. Так, це добре і навіть правильно. Але потрібно знати міру і не витрачати зайві кошти на речі, які вам взагалі можуть не знадобитися.

Неробство

Здебільшого неробство призводить до нудьги. Через це повністю псується настрій, з'являється агресія і вихідні псуються загалом.

Навантаження

Заведено вважати, що у свій вихідний варто переробити всю домашню роботу, яка накопичилася за тиждень. Краще не відкладайте все на суботу чи неділю. Поступово робіть покупки, складайте речі чи періть. Так у вас вихідні будуть вихідними, а не завантаженими днями з великою кількістю побутових справ.

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Думки про роботу

У свої вихідні дозвольте собі розслабитися. Уникайте розмов про роботу, не здійснюйте робочі дзвінки й повністю присвятіть час собі або своїм рідним.

Моральне виснаження

Ваш організм втомився після важкого робочого тижня. Ви заслуговуєте на моральний відпочинок та спокій. Робіть те, що вам допоможе розслабитися і запастися позитивною енергією на декілька днів.

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