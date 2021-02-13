Если вы хотите хорошо провести выходные, полностью отдохнуть, расслабиться и вовсе не думать о работе, вам следует избегать определенных занятий.

Речь идет о делах, из-за которых вы будете волноваться, нервничать и чувствовать усталость.

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Отсутствие планов

Стоит выработать привычку все планировать. Это касается не только рабочих дел, но и дел на выходных. Так вы сможете идеально провести время и при этом все успеть.

Слишком долгий сон

Да, в выходные нужно хорошенько выспаться. Но не стоит спать до обеда. Это собьет ваш режим. Кроме этого вы потеряете много времени, которое могли бы использовать на что-то интересное.

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Использование телефона

Мы не представляем своей жизни без телефонов. Но стоит использовать их значительно меньше: реже отвечайте на звонки, меньше переписывайтесь и не тратьте излишне время в соцсетях.

Игнорирование семьи

В выходные не стоит забывать о друзьях и членах семьи. В течение рабочей недели эти люди нуждаются в вашем внимании и поддержке, поэтому при любой возможности советуем хорошо проводить время с близкими.

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Отрицательные эмоции

Пришло время отдыха. Поэтому заряжайтесь позитивом, думайте только о хорошем и избегайте негативных эмоций, которые могут не только испортить вам настроение, но и все выходные.

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Лишние расходы

Многие любят порадовать себя после тяжелых рабочих будней. Да, это хорошо и даже правильно. Но нужно знать меру и не тратить лишние средства на вещи, которые вам вообще могут не понадобиться.

Безделье

В основном безделье приводит к скуке. Из-за этого полностью портится настроение, появляется агрессия и выходные портятся.

Нагрузка

Принято считать, что в свой выходной стоит переделать всю домашнюю работу, которая накопилась за неделю. Лучше не откладывайте все на субботу или воскресенье. Постепенно делайте покупки, складывайте вещи или стирайте. Так у вас выходные будут выходными, а не загруженными днями с большим количеством бытовых дел.

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Мысли о работе

В свои выходные позвольте себе расслабиться. Избегайте разговоров о работе, не совершайте рабочие звонки и полностью посвятите время себе или своим родным.

Моральное истощение

Ваш организм устал после тяжелой рабочей недели. Вы заслуживаете моральный отдых и покой. Делайте то, что вам поможет расслабиться и запастись положительной энергией на несколько дней.

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