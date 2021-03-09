Неприятный запах из обуви причиняет немало неудобств. Разуться в гостях, переобуться на работе или на тренировке или же примерить новую пару в магазине людям с данной проблемой – еще то испытание.

Как же решить эту проблему? На самом деле очень легко. Просто соблюдайте несколько правил – и ваша обувь не будет вгонять вас в краску.

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Правильный уход

Если за обувью не ухаживать и вовремя не чистить ее внутри, там скапливается огромное количество бактерий, которые бурно размножаются. Особенно быстро портится некачественная обувь, а также обувь из ткани. Народные средства отлично помогают решить проблему. Так что тратиться на дорогие средства из магазина не обязательно.



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Молотый кофе

Натуральный молотый кофе обладает тонким ароматом. Смешайте порцию молотого кофе и минимум 7 растертых таблеток активированного угля и высыпьте смесь прямо в кроссовки.



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Цитрусовые

Очистив апельсин или другой цитрусовый фрукт, не спешите отправлять кожуру в мусорное ведро. Лучше положите ее на ночь в обувь с неприятным запахом. А потом уже выбросьте.



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Зеленый чай

Зеленый чай также поможет справиться с проблемой. Для этого положите пакетики в кроссовки – также на ночь. Также рекомендуется капнуть в обувь эфирного масла.



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Адсорбенты

Детская присыпка, крахмал, белая глина отлично убирают неприятный запах из обуви. Насыпьте адсорбент в кроссовки и оставьте на ночь. Утром никакого запаха не будет.



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Силикагель

Если у вас есть возможность купить специальный силикагель в обувном магазине, тогда советуем класть его время от времени в обувь. Благодаря ему запах образовываться не будет. Обычно упаковки силикагеля хватает на целый год.



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Сода

Возьмите старые носки, насыпьте в них соду и положите их в обувь с неприятным запахом. Оставьте на ночь. Утром уберите носки и вытряхните из обуви остатки соды.



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Перекись водорода

Перекись водорода уничтожает все бактерии внутри обуви и нейтрализует запах. Просто смочите ватный диск в жидкости и протрите им хорошенько, во всех уголках обувь внутри.

Заботьтесь о своих ножках. Может, причина именно в них

Когда элементарного мытья ног с мылом или лечебных ванн недостаточно, используйте дезодоранты от повышенной потливости. Хорошие средства, как правило, дорого стоят, но от дешевых подделок толку никакого не будет. Последние не только не избавляют от потливости, но и весьма посредственно маскируют неприятный запах.

Если никакие средства не помогают избавиться от потливости ног, следует обратиться к врачу за назначением специальных препаратов. К тому же неприятный запах ног может оказаться симптомом грибкового заболевания.



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