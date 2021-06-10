10 способів подарувати старому посуду нове життя: надихаючі фото

Якщо вам набридли старі склянки, чашки, тарілки, а придбати нові поки не маєте змоги – оновіть старий посуд за допомогою простих допоміжних засобів.

Фарба, наліпки, фломастери та ще дещо – і старенький посуд перетвориться на сучасний, стильний сервіз, від якого будуть у захваті всі ваші гості.

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1. За допомогою золотавого вініпласту можна оновити склянки

Фото umbrella

2. Кольоровий папірусний папір тиш'ю можна використати для декору чашок

Фото umbrella

3. Посуд для коктейлів має зовсім інший вигляд, якщо його прикрасити блискітками

Фото umbrella

4. За допомогою лаку для нігтів на білих чашках можна зробити нестандартний мармуровий декор

Фото umbrella

5. Завдяки краплинам різнокольорової фарби можна створити унікальні шедеври на білих чашках

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Фото umbrella

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6. Фарба у вигляді спрею перетворить звичайні склянки у класний посуд з градієнтним принтом

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7. Завдяки такій фарбі для кераміки кожен прийом їжі перетвориться на свято

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8. Наліпки для прозорих тарілок

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9. Завдяки водонепроникному контактному паперу тарілки виглядають дуже вишукано

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10. Фломастерами з фарбою можна зробити класні орнаменти на будь-якому посуді

Фото umbrella