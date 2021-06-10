Краска, наклейки, фломастеры и еще кое-что – и старенькая посуда превратится в современный, стильный сервиз, от которого придут в восторг все ваши гости.

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1. С помощью золотистого винилопласта можно обновить стаканы

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2. Цветную папирусную бумагу тишью можно использовать для декора чашек

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3. Посуда для коктейлей имеет совсем другой вид, если ее украсить блестками

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4. С помощью лака для ногтей на белых чашках можно сделать нестандартный мраморный декор

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5. Благодаря каплям разноцветной краски можно создать уникальные шедевры на белых чашках

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6. Краска в виде спрея превратит обычные стаканы в классную посуду с градиентным принтом

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7. Благодаря такой краске для керамики каждый прием пищи превратится в праздник

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8. Наклейки для прозрачных тарелок

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9. Благодаря водонепроницаемой контактной бумаге тарелки выглядят очень изысканно

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10. Фломастерами с краской можно сделать классные орнаменты на любой посуде

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