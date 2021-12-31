10 способів нетипового використання газованої води, про які ви не здогадувались

Газована вода чудово втамовує спрагу, але це не єдиний спосіб її використання. Газована вода знадобиться у прибиранні, садівництві та приготуванні їжі. Всі інші способи – у статті Ідей 24.

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Видалення плям

Мамин метод, який дійсно працює. Газовану воду можна використовувати для видалення особливо складних плям.

Наступного разу, коли ви щось проллєте, спробуйте протерти цю ділянку газованою водою. Вода діє на вино, їжу тощо. Пам’ятайте, якщо під час їди в кафе чи ресторані ви щось вилили, то попросіть в офіціанта газовану воду.

Приготування їжі

Газовану воду можна використовувати на кухні декількома способами замість звичайної. Якщо варити макарони на газованій воді, то вони матимуть більш легку структуру!

Аналогічно, якщо ви використовуєте газовану воду замість молока під час приготування млинців, вони будуть легшими і пухкішими.

Очищення

Плями та бруд з поверхонь ванної кімнати іноді дуже важко очистити. Газована вода є ідеальним засобом чищення.

Просто намочіть нею ганчірку і очистіть, а потім витріть насухо, щоб запобігти утворенню плям від води.

Миття автомобільного скла

Газована вода чудово підходить для видалення пташиного посліду та бруду на вашому автомобілі.

Це також може допомогти позбутися будь-яких жирних плям або відбитків пальців. Просто збризніть своє вітрове скло газованою водою. Це допоможе очистити скло.

Відновлення кольору волосся

Хлор може, на жаль, зіпсувати штучні фарби волосся. Якщо ви неприродна блондинка, вам може бути знайомим ефект зеленого волосся після купання.

Якщо це трапилося з вами, то просто промийте волосся газованою водою. Воно швидко повернеться до свого звичного відтінку.

Розлад шлунка

Розлад шлунка іноді є дуже сильним. Здається, що ніби він ніколи не зникне. Однак є рішення.

Газована вода! Окрім вуглекислого газу, який є у воді, вона також може містити бікарбонат натрію. Бікарбонат натрію відомий тим, що допомагає впоратися з розладом шлунка.

Очищення від іржі

Вуглекислий газ, який є у газованій воді, чудово бореться з іржею. Просто налийте на неї трохи газованої води, а потім дайте настоятися 5 хвилин для максимального ефекту. Це може знадобитися для заіржавілих гайок і болтів, які вам потрібно відкрутити.

Чисті коштовності

Якщо носити прикраси щодня, дорогоцінні камені можуть стати тьмяними, а метал потемніє.

Щоб повернути свої прикраси до нормального стану, нагрійте невелику кількість газованої води. Покладіть туди свої прикраси в теплу газовану воду на кілька секунд, а потім очистіть залишки чи бруд м'якою зубною щіткою.

Маринування м'яса

Чи знаєте ви, що можна маринувати м'ясо в газованій воді? Це робить його м’якшим і соковитим.

Покладіть м'ясо у газовану воду на 30 хвилин. А потім просто використовуйте ті самі спеції та приправи, які ви зазвичай додаєте.

Подорожі

Часто, коли ви їдете за кордон, якісної води є мало. Візьміть з собою кілька пляшок газованої води і використовуйте її для чищення зубів. Вуглекислий газ, що є у рідині добре впливає на білизну зубів.