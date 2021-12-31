Газированная вода прекрасно утоляет жажду, но это не единственный способ ее использования. Газировка понадобится в уборке, садоводстве и приготовлении пищи. Все остальные способы – в статье Идей 24.

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Удаление пятен

Мамин метод, который действительно работает. Газировку можно использовать для удаления особо сложных пятен.

В следующий раз, когда вы что-нибудь прольете, попробуйте протереть этот участок газировкой. Вода действует на вино, еду и другое. Помните, если во время еды в кафе или ресторане вы что-нибудь вылили, то попросите у официанта газировку.

Приготовление еды

Газировку можно использовать на кухне несколькими способами вместо обычной. Если варить макароны на газировке, то они будут иметь более легкую структуру!

Аналогично, если вы используете газировку вместо молока во время приготовления блинов, они будут более легкими и пухлыми.

Очистка

Пятна и грязь с поверхностей ванной комнаты иногда очень трудно очистить. Газированная вода является идеальным чистящим средством.

Просто намочите ею тряпку и очистите, а затем вытрите насухо, чтобы предотвратить образование пятен от воды.

Мытье автомобильного стекла

Газированная вода отлично подходит для удаления птичьего помета и грязи на вашем автомобиле.

Это также может помочь избавиться от любых жирных пятен или отпечатков пальцев. Просто сбрызните свое ветровое стекло газировкой. Это поможет очистить стекло.

Восстановление цвета волос

Хлор может, к сожалению, испортить искусственные краски волос. Если вы неестественная блондинка, вам может быть знаком эффект зеленых волос после купания.

Если это случилось с вами, то просто промойте волосы газировкой. Оно быстро вернется к своему привычному оттенку.

Расстройство желудка

Расстройство желудка иногда очень сильно. Кажется, что он никогда не исчезнет. Однако есть решение.

Газированная вода! Кроме углекислого газа, находящегося в воде, она также может содержать бикарбонат натрия. Бикарбонат натрия известен тем, что помогает справиться с расстройством желудка.

Очистка от ржавчины

Углекислый газ, находящийся в газировке, прекрасно борется с ржавчиной. Просто налейте на нее немного газировки, а затем дайте настояться 5 минут для максимального эффекта. Это может пригодиться для ржавых гаек и болтов, которые вам нужно открутить.

Чистые драгоценности

Если носить украшения каждый день, драгоценные камни могут оказаться тусклыми, а металл потемнеет.

Чтобы вернуть свои украшения в нормальное состояние, нагрейте небольшое количество газировки. Положите туда свои украшения в теплую газировку на несколько секунд, а затем очистите остатки или грязь мягкой зубной щеткой.

Маринование мяса

Знаете ли вы, что можно мариновать мясо в газировке? Это делает его более мягким и сочным.

Положите мясо в газировку на 30 минут. А затем просто используйте те же специи и приправы, которые вы обычно добавляете.

Путешествия

Часто, когда вы едете за границу, качественной воды мало. Возьмите с собой несколько бутылок газировки и используйте ее для чистки зубов. Углекислый газ, который есть в жидкости, хорошо влияет на зубы.