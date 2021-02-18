9 спортивних рекордів, які вас вразять

Джерело:24 канал
Незалежно від того, побитий світовий рекорд навмисно або випадково, є щось особливе, коли твоє ім'я вписують на сторінки історії. Подивимося правді в очі: у наш час є багато рекордів, які часто викликають подив.
Тому ми вам представимо найбільші досягнення зі світу спорту всіх часів, багато з яких нині затьмарені тінню скандалів, але, публіці подобаються суперечливі герої.
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Ріпкен побив рекорд Лу Геріга, що зіграв 2130 ігор поспіль. Слід зазначити, що він був не тільки витривалим, але і талановитим гравцем. Ріпкен 19 разів брав участь в матчах всіх зірок МЛБ і двічі ставав найціннішим гравцем Американської ліги.
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Хокеїст у 24 роки уже встиг набрати 914 очок. До моменту свого відходу зі спорту, Гретцкі побив 24 світових рекорди, але жоден з них не можна порівняти з тим, який слід він залишив у хокеї.
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Нолан Райан один з найбільш тривалих і шанованих пітчерів. Він побив десятки рекордів і завершив свою кар'єру з 324 перемогами. Про такі руки, які були у цього хлопця, пітчери сьогодні можуть тільки мріяти.
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Вуден десять разів приводив чоловічу баскетбольну команду Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса до перемоги в національному студентському чемпіонаті за 12 сезонів. Він був першим, хто увійшов в баскетбольний Зал Слави як гравець і тренер.
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Бостон Селтікс встановила рекорд, утримуючи цей титул вісім сезонів поспіль. Цей рекорд навряд чи буде колись побитий, особливо з огляду на сучасні тенденції баскетбольного світу.
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За всю свою кар'єру Уїлт зіграв 32 гри, де заробив мінімум 60 очок, включаючи гру, коли він заробив 100 очок, побивши рекорд НБА. На його рахунок припадає також 6 ігор, де він заробив понад 70 очок.
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Серед сотень нагород, зароблених спортсменом, особливе значення має лише титул семиразового чемпіона Тур де Франс. Він був першим, хто зумів здобути таку кількість перемог на цій велогонці.
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Сандерсон став першим в історії першокурсником, який отримав титул найвидатнішого борця чемпіонату NCAA. Після цього він здобув перемоги ще в 120 поєдинках, довівши загальний рекорд за всю свою кар'єру до рахунку 159-0, і став другим чотириразовим чемпіоном в історії цієї серії.
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На Олімпійських іграх 2008 року весь світ затамувавши подих стежив за тим, як Фелпс вигравав всі дистанції, на яких стартував, завоювавши 8 золотих медалей і побивши рекорд Марка Спітца. 17 серпня його ім'я було внесено в історію навічно, після того, як його команда виграла естафету 4 × 100 вільним стилем.
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