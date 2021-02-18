Независимо от того, побит мировой рекорд намеренно или случайно, есть что-то особенное, когда твое имя вписывают на страницы истории. Посмотрим правде в глаза: в наше время есть много рекордов, которые часто вызывают недоумение.

Поэтому мы вам представим наибольшие достижения из мира спорта всех времен, многие из которых в настоящее время омрачены тенью скандалов, но публике нравятся противоречивые герои.

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Кэл Рипкен провел 2632 игры

Рипкен побил рекорд Лу Герига, сыгравший 2130 игр подряд. Следует отметить, что он был не только выносливым, но и талантливым игроком. Рипкен 19 раз участвовал в матчах всех звезд МЛБ и дважды становился самым ценным игроком Американской лиги.



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Уэйн Гретцки набрал 2857 очков за свою карьеру

Хоккеист в 24 года уже успел набрать 914 очков. К моменту своего ухода из спорта, Гретцки побил 24 мировых рекорда, но ни один из них нельзя сравнить с тем, какой след он оставил в хоккее.



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Нолан Райан – 5714 страйкаутов и 7 ноухиттеров

Нолан Райан один из самых длительных и уважаемых питчеров. Он побил десятки рекордов и завершил свою карьеру с 324 победами. О таких руках, которые были у этого парня, питчеры сегодня могут только мечтать.



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Джон Вуден – 10 национальных чемпионатов

Вуден десять раз приводил мужскую баскетбольную команду Калифорнийского университета Лос-Анджелеса к победе в национальном студенческом чемпионате за 12 сезонов. Он был первым, кто вошел в баскетбольный Зал Славы в качестве игрока и тренера.



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Бостон Селтикс – серия из 8 титулов чемпионов НБА подряд

Бостон Селтикс установила рекорд, удерживая этот титул восемь сезонов подряд. Этот рекорд вряд ли будет когда-то побит, особенно учитывая современные тенденции баскетбольного мира.



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Уилт Чемберлен – 60 очков за игру

За всю свою карьеру Уилт сыграл 32 игры, где заработал минимум 60 очков, включая игру, когда он заработал 100 очков, побив рекорд НБА. На его счет приходится также 6 игр, где он заработал более 70 очков.



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Лэнс Армстронг – 7-кратный чемпион Тур де Франс

Среди сотен наград, заработанных спортсменом, особое значение имеет лишь титул семикратного чемпиона Тур де Франс. Он был первым, кто сумел получить такое количество побед на этой велогонке.



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Кэл Сандерсон – рекорд по вольной борьбе со счетом 159-0

Сандерсон стал первым в истории первокурсником, который получил титул выдающегося борца чемпионата NCAA. После этого он одержал победы еще в 120 поединках, доведя общий рекорд за всю свою карьеру в счете 159-0, и стал вторым четырехкратным чемпионом в истории этой серии.



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Майкл Фелпс– самый титулованный спортсмен в истории Олимпиад

На Олимпийских играх 2008 года весь мир затаив дыхание следил за тем, как Фелпс выигрывал все дистанции, на которых стартовал, завоевав 8 золотых медалей и побив рекорд Марка Спитца. 17 августа его имя было внесено в историю навечно, после того, как его команда выиграла естафету 4 × 100 вольным стилем.



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