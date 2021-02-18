Незалежно від того, побитий світовий рекорд навмисно або випадково, є щось особливе, коли твоє ім'я вписують на сторінки історії. Подивимося правді в очі: у наш час є багато рекордів, які часто викликають подив.

Тому ми вам представимо найбільші досягнення зі світу спорту всіх часів, багато з яких нині затьмарені тінню скандалів, але, публіці подобаються суперечливі герої.

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Кел Ріпкен провів 2632 гри

Ріпкен побив рекорд Лу Геріга, що зіграв 2130 ігор поспіль. Слід зазначити, що він був не тільки витривалим, але і талановитим гравцем. Ріпкен 19 разів брав участь в матчах всіх зірок МЛБ і двічі ставав найціннішим гравцем Американської ліги.



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Уейн Гретцкі набрав 2857 очок за свою кар'єру

Хокеїст у 24 роки уже встиг набрати 914 очок. До моменту свого відходу зі спорту, Гретцкі побив 24 світових рекорди, але жоден з них не можна порівняти з тим, який слід він залишив у хокеї.



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Нолан Райан – 5714 страйкаутів і 7 ноухіттерів

Нолан Райан один з найбільш тривалих і шанованих пітчерів. Він побив десятки рекордів і завершив свою кар'єру з 324 перемогами. Про такі руки, які були у цього хлопця, пітчери сьогодні можуть тільки мріяти.



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Джон Вуден – 10 національних чемпіонатів

Вуден десять разів приводив чоловічу баскетбольну команду Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса до перемоги в національному студентському чемпіонаті за 12 сезонів. Він був першим, хто увійшов в баскетбольний Зал Слави як гравець і тренер.



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Бостон Селтікс – серія з 8 титулів чемпіонатів НБА поспіль

Бостон Селтікс встановила рекорд, утримуючи цей титул вісім сезонів поспіль. Цей рекорд навряд чи буде колись побитий, особливо з огляду на сучасні тенденції баскетбольного світу.



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Уїлт Чемберлен – 60 очок за гру

За всю свою кар'єру Уїлт зіграв 32 гри, де заробив мінімум 60 очок, включаючи гру, коли він заробив 100 очок, побивши рекорд НБА. На його рахунок припадає також 6 ігор, де він заробив понад 70 очок.



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Ленс Армстронг – 7-разовий чемпіон Тур де Франс

Серед сотень нагород, зароблених спортсменом, особливе значення має лише титул семиразового чемпіона Тур де Франс. Він був першим, хто зумів здобути таку кількість перемог на цій велогонці.



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Кел Сандерсон – рекорд з вільної боротьби з рахунком 159-0

Сандерсон став першим в історії першокурсником, який отримав титул найвидатнішого борця чемпіонату NCAA. Після цього він здобув перемоги ще в 120 поєдинках, довівши загальний рекорд за всю свою кар'єру до рахунку 159-0, і став другим чотириразовим чемпіоном в історії цієї серії.



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Майкл Фелпс – найтитулованіший спортсмен в історії Олімпіад

На Олімпійських іграх 2008 року весь світ затамувавши подих стежив за тим, як Фелпс вигравав всі дистанції, на яких стартував, завоювавши 8 золотих медалей і побивши рекорд Марка Спітца. 17 серпня його ім'я було внесено в історію навічно, після того, як його команда виграла естафету 4 × 100 вільним стилем.



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