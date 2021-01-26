10 речей, які миттєво покращать ваш день: фото

16:03

Бувають такі дні, коли ми маємо поганий настрій, не хочемо ні з ким спілкуватися і не прагнемо щось робити. У таких ситуаціях ми можемо пригнічувати себе ще більше сумною музикою або купувати милі речі, які зможуть викликати посмішку та покращити навіть найпохмуріший день.