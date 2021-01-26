Бывают такие дни, когда у нас плохое настроение и мы не хотим ни с кем общаться и не стремимся что-то делать. В таких ситуациях мы можем подавлять себя еще больше печальной музыкой или покупать милые вещи, которые смогут вызвать улыбку и улучшить даже самый мрачный день.

Источник: Идеи 24 Если вы не знаете, как самостоятельно улучшить себе настроение, купите оригинальные вещи, которые мгновенно изменят ваш день. Читайте также: 10 обыденных вещей, которые получили неожиданное улучшение: фото 1. Бальзам для губ в оригинальной баночке Фото pinterest 2. Салфетница в виде забавной мягкой игрушки Фото besplatka 3. Подушка в виде улыбающегося хлеба Фото amazon 4. Необычная точилка для карандашей Фото amazon 5. Карандаши со смешными или мотивационными надписями Фото amazon Интересно: Что это и для чего это: 10 необычных вещей с Aliexpress 6. Сито для заваривания чая Фото amazon 7. Оригинальные пакетики чая Фото convencaobwt 8. Подушка для тех, кто любит обниматься, но живет сам Фото convencaobwt 9. Милая и практичная вещь Фото buzzfeed 10. Оригинальная тряпка для вытирания пыли Фото amazon