10 найгірших подарунків, які не оцінить жодна жінка

Балувати близьких подарунками – з нагоди й просто так – завжди приємно. А робити подарунок жінці – ще й відповідально. Адже подарована річ свідчить не лише про ваше ставлення до дами, а й про вас самих.

Якщо ви достеменно не знаєте смаку тієї, для кого обираєте подарунок, – ось вам список речей, які дарувати жінкам не слід у жодному разі, щоб не зіпсувати їм свято, а собі – репутацію.

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Спідня білизна

Дарувати білизну жінці досить небезпечно. По-перше, можна не вгадати з розміром. По-друге, не всі жінки оцінять такий подарунок. По-третє, такий сюрприз може бути доречним лише на близькому рівні спілкування. Інакше цей подарунок може сприйматися, як вульгарний натяк. Як альтернативу краще обрати сертифікат у класний магазин з великим асортиментом білизни чи одягу загалом.

Спідня білизна – це надто інтимний подарунок / Фото Marieclaire

Побутова техніка

Тостер, пилосмок, електричний чайник чи інша побутова техніка купується лиш за потреби. Ви ніколи не можете вгадати, чи потрібен вашій знайомій якийсь новий прилад. Купивши річ "навгад", ви ризикуєте тим, що вона просто припадатиме вдома пилом. Такий подарунок доречний лише за умови, що жінка сама зазначила, яку саме техніку хоче отримати.

Побутова техніка – це не найкращий подарунок жінці / Фото Multivarka.pro

Підробки брендових речей

Іноді краще купити менш дорогу брендову річ, ніж неякісну підробку топового товару. Якщо не маєте коштів на оригінальні речі, знайдіть альтернативу, адже не лише речі відомих брендів якісні. Можна купити товар менш відомої марки, який відрізнятиметься висококласною якістю. Покупка "липових" брендових речей може сформувати у дівчини хибне враження про вас і про ваше фінансове становище.

Купуйте лише перевірені товари у надійних продавців / Фото Izi

Косметичні набори

На перший погляд може здатися, що це найбільш універсальний подарунок. Але це зовсім не так. Декоративні, доглядові та гігієнічні косметичні засоби кожна людина повинна купувати собі сама. Ви не можете знати тип шкіри чи інші фізіологічні особливості, як враховуються при виборі косметики. Навіть знаючи це, не завжди можна вгадати зі смаками.

Косметику кожен повинен обирати собі сам / Фото Teegee

Парфуми

Парфуми, як і косметику, дуже складно обрати. Особливо, якщо ви готуєте сюрприз для не настільки близької людини. Основна причина того, що це не класний подарунок – можливість не вгадати смак. Такий подарунок може бути доречним лише у випадку, якщо жінка має улюблені парфуми й віддає перевагу лише тому варіанту.

Обираючи парфуми для жінки, ви можете не вгадати зі смаками / Фото Tyi.co.za

Сувеніри

Сувеніри із набором шкарпеток, недолугі статуетки чи скарбнички краще залиште для подарунка на День сміху. Для важливих подій краще обрати більш гідний та солідний подарунок.

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Абонемент в спортзал чи спортивний інвентар

Такий подарунок завжди сприймається з "натяком", тому може образити отримувача і викликати негативні емоції. Такий презент доречний тільки у випадку, якщо жінка сама про це у вас попросила.

Одяг

Обираючи одяг, можна не вгадати ні з розміром, ні з фасоном. Витративши багато грошей, ви ризикуєте купити абсолютно безглузду, некрасиву чи незручну річ, яка просто згодом займатиме місце в шафі. Для будь-якої жінки тканина, фасон, довжина, наявність декоративних елементів та багато інших деталей відіграють важливу роль.

Купуючи одяг у подарунок, ви можете обрати невдалий фасон / Фото Wasthralab

Похід у ресторан

Похід у ресторан навряд чи сприйметься як подарунок, але це чудове місце для вручення якось особливого презенту.

Квіти

Квіти – це чудове доповнення до основного подарунка. У якості самостійного презенту їх краще не вручати. Також не варто купувати вазони. Не всі жінки люблять чи навіть можуть доглядати за рослинами.

Не всі жінки люблять доглядати за вазонами / Фото Botanichka