Если вы наверняка не знаете вкуса той, для кого выбираете подарок, – вот вам список вещей, которые дарить женщинам не следует ни в коем случае, чтобы не испортить им праздник, а себе – репутацию.

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Нижнее белье

Дарить белье женщине достаточно опасно. Во-первых, можно не угадать с размером. Во-вторых, не все женщины оценят такой подарок. В-третьих, такой сюрприз может быть уместным только на близком уровне общения. Иначе этот подарок может восприниматься, как вульгарный намек. В качестве альтернативы лучше выбрать сертификат в классный магазин с большим ассортиментом белья или одежды в целом.

Нижнее белье – это слишком интимный подарок / Фото Marieclaire

Бытовая техника

Тостер, пылесос, электрический чайник или иная бытовая техника покупается лишь при необходимости. Вы никогда не можете предугадать, нужен ли вашей знакомой какой-то новый прибор. Купив вещь "наугад", вы рискуете тем, что она просто будет припадать пылью. Такой подарок уместен лишь при условии, что женщина сама отметила, какую именно технику хочет получить.

Бытовая техника – это не лучший подарок женщине / Фото Multivarka.pro

Подделки брендовых вещей

Иногда лучше купить менее дорогую брендовую вещь, чем некачественную подделку топового продукта. Если нет средств на это, найдите альтернативу, ведь не только вещи известных брендов качественные. Можно купить товар менее известной марки, который будет отличаться высококлассным качеством. Покупка "липовых" брендовых вещей может сформировать у девушки ложное впечатление о вас и о вашем финансовом положении.

Покупайте только проверенные товары в надежных продавцов / Фото Izi

Косметические наборы

На первый взгляд может показаться, что это наиболее универсальный подарок. Но это совсем не так. Декоративные, уходовые и гигиенические косметические средства каждый человек должен покупать сам. Вы не можете знать тип кожи или другие физиологические особенности, которые учитываются при выборе косметики. Даже зная это, не всегда можно угадать со вкусами.

Косметику каждый должен выбирать себе сам / Фото Teegee

Духи

Духи, как и косметику, очень сложно выбрать. Особенно, если вы готовите сюрприз для не столь близкого человека. Основная причина того, что это не классный подарок – возможность не угадать вкус. Такой подарок может быть уместным только в случае, если женщина имеет любимые духи и предпочитает только этот вариант.

Выбирая духи для женщины, вы можете не угадать со вкусами / Фото Tyi.co.za

Сувениры

Сувениры с набором носков, нелепые статуэтки или копилки лучше оставьте для подарка на День смеха. Для важных событий лучше выбрать более достойный и солидный подарок.

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Абонемент в спортзал или спортивный инвентарь

Такой подарок всегда воспринимается с "намеком", поэтому может оскорбить получателя и вызвать негативные эмоции. Такой презент уместен только в случае, если женщина сама об этом у вас попросила.

Одежда

Выбирая одежду, можно не угадать ни с размером, ни с фасоном. Потратив много денег, вы рискуете купить абсолютно бессмысленную, некрасивую или неудобную вещь, которая просто со временем будет занимать место в шкафу. Для любой женщины ткань, фасон, длина, наличие декоративных элементов и многие другие детали играют важную роль.

Покупая одежду в подарок, вы можете выбрать неудачный фасон / Фото Wasthralab

Поход в ресторан

Поход в ресторан вряд ли воспримется как подарок, но это прекрасное место для вручения какого-то особого презента.

Цветы

Цветы – это прекрасное дополнение к основному подарку. В качестве самостоятельного презента их лучше не вручать. Также не стоит покупать вазоны. Не все женщины любят или даже могут ухаживать за растениями.

Не все женщины любят ухаживать за вазонами / Фото Botanichka