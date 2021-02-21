10‌ ‌відомих‌ ‌особистостей,‌ ‌справжні‌ ‌імена‌ ‌яких‌ ‌вас‌ ‌здивують‌ ‌

Досить часто починаючі актори чи музиканти змушені обирати собі псевдоніми. З часом до цих псевдонімів усі так звикають, що навіть забувають справжні імена відомих особистостей.

Ми підготували для вас список псевдонімів особистостей, чиї справжні імена точно вас здивують.

Читайте також: Джоні Депп та його ляльки: яке незвичне хобі має актор

Антоніо Бандерас

Справжнє ім'я актора Хосе Антоніо Домінгес Бандера. Для іспанців такі довгі дані є нормою. Проте, коли чоловік переїхав у США і вирішив будувати кар'єру актора, варто було скоротити ім'я та прізвище до двох слів.

Фото gettyimages

Жан-Клод Ван Дамм

Справжнє ім'я відомого актора Жан-Клод Камілль Франсуа Ван Варенберг. Свою першу роль у кіно Жан-Клод зіграв у 1984 році. Після цього зрозумів, що глядачам важко сприймати таке довго ім'я та прізвище. Тому за власним бажанням вирішив скоротити дані до чотирьох слів.

Фото gettyimages

Ральф Лорен

Справжнє ім'я американського актора та модельєра Ральф Ліфшиць. Навчаючись у бізнес-університеті хлопцю все та всі набридли, тому він вирішив служити в армії. Для цього він змінив прізвище Ліфшиць на Лорен. З того часу модельєр ні разу не шкодував про зміну прізвища.

Фото gettyimages

Хоакін Фенікс

Справжнє ім'я та прізвище відомого актора Хоакін Боттом. Зважаючи на те, що батьки завжди розуміли, що з англійської прізвище перекладається, як "дно", вони вирішили допомогти синові в побудові кар'єри й обрали новий варіант – Фенікс. Дуже логічний та практичний підхід у виборі.

Фото gettyimages

Снуп Доґґ

Справжнє ім'я співака – Келвін Кордозар Бродус. У дитинстві мама називала маленького сина Снупі, що означало надмірну допитливість. Тому, коли починаючому реперу необхідно було вигадати псевдонім, сумнівів чи вагань не було. Репер одразу почав представлятися, як Snoop Doggy Dogg. Проте з 2012 року співак спробував себе у музичному жанрі регі. Після виходу пісні "La La La" музикант змінив свій псевдонім на Снуп Лайон. Проте віддані фанати й досі називають співака Снуп Доґґ.

Фото gettyimages

Цікаво: Як зробити своє тіло ідеальним: приклад найсексуальнішого чоловіка 2020 – Майкла Бекарі Джордана

Бруно Марс

Справжнє ім'я співака Пітер Джин Ернандес. Через надмірну вагу хлопчика тато в дитинстві називав сина Бруно Саммартіно. Через кілька років до хлопця "приклеїлося" ім'я Бруно. Згодом хлопець схуд і дуже змінився, як зовнішньо, так і внутрішньо. Його характер настільки змінився, що він часто чув, що всі вважають, що він з Марсу. Так і прийшла ідея псевдоніму.

Фото gettyimages

Джордж Майкл

Насправді англійського співака звати Йоргос-Киріакос Панайоту. Обираючи собі псевдонім, співак трішки змінив ім'я на більш поширений варіант, тобто Йоргос на Джордж. У якості другої частини псевдоніма чоловік обрав ім'я тата найкращого друга дитинства – Майкл.

Фото gettyimages

Майкл Кітон

Справжнє ім'я американського актора Майкл Джон Дуглас. Коли актор вирішив змінити ім'я на псевдонім, то довго не заморочувався. Просто обрав прізвище іншого відомого актора – Бастера Кітона.

Фото gettyimages

Елтон Джон

Молодий музикант Реджинальд Кеннет Двайт грав у музичному гурті під назвою "Bluesology". Коли гурт розпався, співак "позичив" ім'я у саксофоніста Елтона Діна і прізвище у Джона Болдрі. Так і вийшов псевдонім Елтон Джон.

Фото gettyimages

Вуді Аллен

При народженні хлопчика звали Аллен Стюарт Конігсберг. Ще у підлітковому віці хлопець писав п'єси та експериментував зі сценаріями. Саме тоді він і задумався над псевдонімом. Але роздуми тривали не довго, адже хлопець надто захоплювався кларнетистом Вуді Германом. Тому було вирішено залишити ім'я Аллен і додати до нього ще Вуді.

Фото gettyimages