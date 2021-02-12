10 найдивніших рекордів Гіннеса

У світі існує немало людей, які одержимі ідеєю потрапити у "Книгу рекордів Гіннеса". Саме тому, якщо вони не мають якихось талантів, вигадують божевільні несподівані ідеї для того, щоб їх ніхто не перевершив.

Ми підготували для вас добірку найдивніших рекордів Гіннеса. Ви будете здивовані тим, наскільки шалені рекорди були встановлені певними людьми.

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1. Найбільша кількість розбитих головою сидінь для унітаза

Американець Кевін Шеллі встановив рекорд, розбивши головою за хвилину 46 сидінь для унітаза. Який це мало вплив на його здоров'я – невідомо, але рекорд чоловіка досі ніхто не перевершив.

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2. Найбільша кількість розрізаних на животі кавунів

За хвилину потрібно було розрізати максимальну кількість кавунів, які лежали на животі. "Родзинкою" під час встановлення рекорду стало те, що для розрізання кавуна потрібно було використовувати мачете. Австралієць Джим Хантер разом зі своєю помічницею Селіей Кертіс встановили рекорд і впоралися із 25 кавунами.

3. Найбільша і найтупіша книга у світі

У встановленні цього рекорду відзначився Лес Стюарт з Шотландії. Він, зокрема, написав книгу на 19 890 сторінок. На сторінках були цифри від одного до мільйона, написані прописом.

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4. Найбільша кількість соломинок для коктейлів у роті

Цей рекорд неодноразово перевершували. Відтак останнім рекордсменом є Манодж Кумар з Індії, який у 2017 році зміг одночасно помістити в роті 459 соломинок. Це на 59 соломинок більше, ніж у попереднього рекордсмена.

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5. Найдовша дистанція, подолана палаючою людиною, яку "волочить" за собою кінь

Складність, небезпека та дивність цього рекорду перевершує усі варіанти. Важко повірити у те, на що здатні піти люди заради слави. Цей рекорд встановив Халапа Роланд з Угорщини. Кінь протягнув чоловіка 472,8 м.

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6. Найбільше бджіл на тілі

Суть рекорду в тому, що на тіло людини повинно було сісти максимально багато бджіл. Рекордсменом став Ші Пінг, на тілі якого нарахували 300 000 бджіл.

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7. Найбільша кількість розстібнутих за хвилину бюстгальтерів

Рекорд, який намагалися встановити багато чоловіків. Проте зараз найбільший рекордсмен Шон Мюрей з Ірландії здатний впоратися із розстібанням 91 бюстгальтера за хвилину. Його попередник міг впоратися з 51 бюстгальтером.

Відео встановлення рекорду із розстібання бюстгальтерів:

8. Найбільша кількість гримучих змій у роті

Суть рекорду полягала в тому, щоб максимально довго втримати в роті максимальну кількість гримучих змій за хвіст. Рекордсменом став Джекі Біббі, який одночасно протримав тринадцять змій впродовж 10 секунд.

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9. Найдовші вії

Усі жінки мріють про красиві густі та довгі вії. У цьому плані виділилася китаянка Ю Джанксіа, у якої довжина верхній вій становить 12,4 сантиметра. Вона й потрапила у "Книгу рекордів Гіннеса".

10. Найбільша вага, піднята за допомогою…

Британець Томас Блекторн підняв вагу в 12, 5 кг за допомогою язика, встановивши тим самим рекорд Гіннесса.

Найбільша вага, піднята м'язами одного ока склала 14 кг. Рекорд встановив Маджіо Сінгх з Великобританії.

Ракеш Кумар з Індії встановив рекорд, піднявши одним вухом (за допомогою затискача) 80, 78 кг.

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