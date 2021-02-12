В мире существует немало людей, которые одержимы идеей попасть в "Книгу рекордов Гиннеса". Именно поэтому, если они не имеют каких-то талантов, придумывают безумные неожиданные идеи для того, чтобы их никто не превзошел.

Мы подготовили для вас подборку самых странных рекордов Гиннеса. Вы будете удивлены тем, насколько безумные рекорды были установлены определенными людьми.

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1. Наибольшее количество разбитых головой сидений для унитаза

Американец Кевин Шелли установил рекорд, разбив головой за минуту 46 сидений для унитаза. Как это повлияло на его здоровье – неизвестно, но рекорд мужчины до сих пор никто не превзошел.

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2. Наибольшее количество разрезанных на животе арбузов

В минуту нужно было разрезать максимальное количество арбузов, которые лежали на животе. "Изюминкой" во время установления рекорда стало то, что для разрезания арбуза нужно было использовать мачете. Австралиец Джим Хантер вместе со своей помощницей Селией Кертис установили рекорд и справились с 25 арбузами.

3. Самая большая и тупая книга в мире

В установлении этого рекорда отличился Лес Стюарт из Шотландии. Он, в частности, написал книгу на 19 890 страниц. На страницах были цифры от одного до миллиона, написанные прописью.

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4. Наибольшее количество соломинок для коктейлей во рту

Этот рекорд неоднократно превосходили. Поэтому последним рекордсменом является Манодж Кумар из Индии, который в 2017 году смог одновременно поместить во рту 459 соломинок. Это на 59 соломинок больше, чем у предыдущего рекордсмена.

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5. Самая длинная дистанция, преодолена пылающим человеком, которого "волочит" за собой лошадь

Сложность, опасность и странность этого рекорда превосходит все варианты. Трудно представить, на что способны люди ради славы. Этот рекорд установил Халапа Роланд из Венгрии. Конь протащил мужчину 472,8 м.

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6. Больше всего пчел на теле

Суть рекорда в том, что на тело человека должно было сесть максимально много пчел. Рекордсменом стал Ши Пинг, на теле которого насчитали 300 000 пчел.

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7. Наибольшее количество расстегнутых в минуту бюстгальтеров

Рекорд, который пытались установить многие мужчины. Однако сейчас рекордсменом является Шон Мюррей из Ирландии, который способен справиться с расстегиванием 91 бюстгальтера в минуту. Его предшественник мог справиться с 51 бюстгальтером.

Видео установления рекорда по расстегиванию бюстгальтеров:

8. Наибольшее количество гремучих змей во рту

Суть рекорда состояла в том, чтобы максимально долго удержать во рту максимальное количество гремучих змей за хвост. Рекордсменом стал Джеки Бибби, который одновременно продержал тринадцать змей в течение 10 секунд.

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9. Длинные ресницы

Все женщины мечтают о красивых густых и длинных ресницах. В этом плане выделилась китаянка Ю Джанксиа, в которой длина верхних ресниц составляет 12,4 сантиметра. Она и попала в "Книгу рекордов Гиннеса".

10. Наибольший вес, поднятый с помощью...

Британец Томас Блэкторн поднял вес в 12, 5 кг с помощью языка, установив тем самым рекорд Гиннесса.

Наибольший вес, поднятый мышцами одного глаза составил 14 кг. Рекорд установил Маджио Сингх из Великобритании.

Ракеш Кумар из Индии установил рекорд, подняв одним ухом (с помощью зажима) 80, 78 кг.

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