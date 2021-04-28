9 лайфхаків для дому та подорожей: ви користуватиметесь ними щодня

28 квітня 2021 , 19:00
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Джерело:

24 канал

Як зробити життя цікавішим? Спершу його треба полегшити. Давно відомо, що лінощі – рушій прогресу. Щоб не робити зайвих рухів, ледарям доводиться ворушити мізками. І результат цієї змушеної кмітливості часто стає загальнолюдським надбанням. Як-от у нашому випадку.

Ми дібрали 9 лайфхаків, які не раз стануть вам у пригоді.

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1. Сушіть столові прибори в ситі над раковиною


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2. Щоб під час прийняття вами душу дзеркало у ванній кімнаті геть не запітніло, запаліть під ним свічку


Фото reddit

3. Витягти SIM-картку зі смартфона можна за допомогою звичайної сережки


Фото reddit

4. Якщо у вас немає відповідної кришки для сковороди, скористайтеся кришкою меншого розміру разом із лопаткою. Це краще, аніж нічого


Фото reddit

5. Якщо не можете відкрутити пластикову пробку, обкрутіть її звичайною гумкою – це помітно полегшить процес відкривання


Фото reddit

6. Щоб акуратно забити маленький цвях, не зачепивши молотком пальців, скористайтеся будь-якою блістерною упаковкою


Фото reddit

7. Якщо немає крізь що просіяти борошно – підійде звичайна пласка тертка для сиру


Фото reddit

8. Щоб комфортно розташувати ґаджет для перегляду відео в дорозі, застосуйте телескопічну ручку валізи


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9. Найпрактичнішою й найдешевшою підставкою для смартфона може стати пакет із замком zip-lock


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Автор: Ірина Бевза