9 лайфхаків для дому та подорожей: ви користуватиметесь ними щодня

Як зробити життя цікавішим? Спершу його треба полегшити. Давно відомо, що лінощі – рушій прогресу. Щоб не робити зайвих рухів, ледарям доводиться ворушити мізками. І результат цієї змушеної кмітливості часто стає загальнолюдським надбанням. Як-от у нашому випадку.
Ми дібрали 9 лайфхаків, які не раз стануть вам у пригоді.
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1. Сушіть столові прибори в ситі над раковиною
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2. Щоб під час прийняття вами душу дзеркало у ванній кімнаті геть не запітніло, запаліть під ним свічку
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3. Витягти SIM-картку зі смартфона можна за допомогою звичайної сережки
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4. Якщо у вас немає відповідної кришки для сковороди, скористайтеся кришкою меншого розміру разом із лопаткою. Це краще, аніж нічого
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5. Якщо не можете відкрутити пластикову пробку, обкрутіть її звичайною гумкою – це помітно полегшить процес відкривання
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6. Щоб акуратно забити маленький цвях, не зачепивши молотком пальців, скористайтеся будь-якою блістерною упаковкою
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7. Якщо немає крізь що просіяти борошно – підійде звичайна пласка тертка для сиру
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8. Щоб комфортно розташувати ґаджет для перегляду відео в дорозі, застосуйте телескопічну ручку валізи
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9. Найпрактичнішою й найдешевшою підставкою для смартфона може стати пакет із замком zip-lock
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