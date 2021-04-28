9 лайфхаків для дому та подорожей: ви користуватиметесь ними щодня

19:00

Як зробити життя цікавішим? Спершу його треба полегшити. Давно відомо, що лінощі – рушій прогресу. Щоб не робити зайвих рухів, ледарям доводиться ворушити мізками. І результат цієї змушеної кмітливості часто стає загальнолюдським надбанням. Як-от у нашому випадку.