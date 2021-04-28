Ми дібрали 9 лайфхаків, які не раз стануть вам у пригоді.

Читайте також: 8 лайфхаків, завдяки яким ваше життя стане простішим

1. Сушіть столові прибори в ситі над раковиною

Сито для сушіння приладів
Фото reddit

2. Щоб під час прийняття вами душу дзеркало у ванній кімнаті геть не запітніло, запаліть під ним свічку

Щоб не потіло дзркало
Фото reddit

3. Витягти SIM-картку зі смартфона можна за допомогою звичайної сережки

Сережка допоможе витягти сім-карту
Фото reddit

4. Якщо у вас немає відповідної кришки для сковороди, скористайтеся кришкою меншого розміру разом із лопаткою. Це краще, аніж нічого

Крижка для сковороди
Фото reddit

5. Якщо не можете відкрутити пластикову пробку, обкрутіть її звичайною гумкою – це помітно полегшить процес відкривання

Відкриття пластикової бутилки
Фото reddit

6. Щоб акуратно забити маленький цвях, не зачепивши молотком пальців, скористайтеся будь-якою блістерною упаковкою

блістерна упаковка
Фото reddit

7. Якщо немає крізь що просіяти борошно – підійде звичайна пласка тертка для сиру

Терка для сиру є ситом
Фото reddit

8. Щоб комфортно розташувати ґаджет для перегляду відео в дорозі, застосуйте телескопічну ручку валізи

Телескопічна ручка валіз є підставкою для телефона
Фото reddit

9. Найпрактичнішою й найдешевшою підставкою для смартфона може стати пакет із замком zip-lock

Підставка для телефона із замком зік-пакета
Фото reddit