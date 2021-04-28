Поєтому мы предлагаем вам 9 лайфхаков, которые станут вам полезны.
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1. Для сушки столовых приборов используйте сито, расположенное над раковиной
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2. Чтобы во время принятия душа зеркало в ванной комнате не запотело полностью, зажгите под ним свечу
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3. Извлечь SIM-карту смартфона можно с помощью обычной серьги
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4. Если у вас нет соответствующей крышки для сковороды, вы можете использовать крышку меньшего размера вместе с лопаткой. Это лучше, чем ничего
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5. Если вы не можете открутить пластиковую пробку, оберните ее обычной резинкой – она заметно упростит процесс открытия
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6. Чтобы аккуратно вбить маленький гвоздь, не задев молотком пальцы, можно воспользоваться любой блистерной упаковкой
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7. Если на кухне вам ничем просеять муку, подойдет обычная плоская терка для сыра
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8. Еще один способ комфортно расположить гаджет для просмотра видео в дороге – использовать телескопическую ручку чемодана
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9. Самый практичной и дешевой подставкой для вашего смартфона может стать обычный пакет с замком zip-lock
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