Поєтому мы предлагаем вам 9 лайфхаков, которые станут вам полезны.

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1. Для сушки столовых приборов используйте сито, расположенное над раковиной

Сито для сушіння приладів
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2. Чтобы во время принятия душа зеркало в ванной комнате не запотело полностью, зажгите под ним свечу

Щоб не потіло дзркало
Фото reddit

3. Извлечь SIM-карту смартфона можно с помощью обычной серьги

Сережка допоможе витягти сім-карту
Фото reddit

4. Если у вас нет соответствующей крышки для сковороды, вы можете использовать крышку меньшего размера вместе с лопаткой. Это лучше, чем ничего

Крижка для сковороди
Фото reddit

5. Если вы не можете открутить пластиковую пробку, оберните ее обычной резинкой – она заметно упростит процесс открытия

Відкриття пластикової бутилки
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6. Чтобы аккуратно вбить маленький гвоздь, не задев молотком пальцы, можно воспользоваться любой блистерной упаковкой

блістерна упаковка
Фото reddit

7. Если на кухне вам ничем просеять муку, подойдет обычная плоская терка для сыра

Терка для сиру є ситом
Фото reddit

8. Еще один способ комфортно расположить гаджет для просмотра видео в дороге – использовать телескопическую ручку чемодана

Телескопічна ручка валіз є підставкою для телефона
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9. Самый практичной и дешевой подставкой для вашего смартфона может стать обычный пакет с замком zip-lock

Підставка для телефона із замком зік-пакета
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