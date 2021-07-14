Той, хто це придумав, – геній: 10 найкрутіших лайфхаків для кухні

Домашню їжу полюбляють усі, а от готувати – далеко не кожен. Багато хто воліє провести зайву годину на роботі, аніж біля плити. Адже цей процес вимагає вправності та чималих зусиль.

Утім, опанувавши деякі кулінарні хитрощі, ви станете готувати набагато охочіше. Ідеї 24 зібрали поради, які зроблять для вас приготування їжі простішим і приємнішим.

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10 лайфхаків, які спростять приготування їжі

Гриби можна подрібнити спеціальною формою для нарізки яблук. Тепер цю роботу можна виконати одним помахом руки.



Тепер ви знаєте, як легко подрібнити гриби / Фото Adme

Ще один спосіб нарізки грибів: нанизуйте їх на шпажки та подрібнюйте одночасно кілька штук.



Цей лайфхак суттєво зекономить час та сили / Фото Adme

Ми зазвичай викидаємо колечко з пляшки олії, але воно може допомогти економити продукт. Проштовхніть його петелькою вниз, закріпіть на зубчиках і залиште невелику щілину.



Зручний дозатор олії / Фото Adme

Якщо фрукти та овочі втратили свій вигляд, їх можна легко освіжити. Наберіть у місткість крижаної води і помістіть туди листя салату, огірки чи половинку лимона. Через кілька хвилин продукти стануть яскравими, соковими та хрусткими.



Освіжіть продукти за допомогою холодної води / Фото Adme

Не потрібно купувати спеціальні форми для ідеально круглих сирників. Їх можна зробити за допомогою склянки. Злегка розкачайте тісто, накрийте його круглою посудинкою і зробити кілька енергійних рухів.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взятитонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.



Ідеальні сирники за допомогою склянки / Фото Adme

Відділити ківі від шкірки можна дуже легко. Для цього скористайтесь вінчиком для міксера. Розріжте фрукт навпіл, протисніть вінчик всередину та прокрутіть.



Простий спосіб нарізати ківі / Фото Adme

Зробити ідеальну яєчню можна вдома. Відділіть білок від жовтка, вилийте на пательню, а тоді обережно додайте жовту серединку.



Відділіть жовток від білка і ваша яєчня матиме ідеальний вигляд / Фото Adme

Щоб не мити зайвого посуду, можна діставати борошно з місткості вінчиком, а не брати для цього спеціально ложку.



Набирайте борошно вінчиком / Фото Adme

До теми Найпоширеніші кулінарні помилки, які ми успадкували від батьків

Боїтесь обпектись, дістаючи пакет з рисом чи іншою крупою із каструлі? У нас є чудове рішення – зробіть це виделкою і закріпіть її на крані, щоб вся вода витекла.



Як легко відцідити крупу / Фото Adme

З одноразових пакетів та пляшок можна зробити чудову місткість для сипучих продуктів. Пересипте крупу або цукор в поліетиленовий пакет, зріжте верхню частину із пластикової пляшки та з'єднайте їх.



Чудова ідея для зберігання сипучих продуктів / Фото Adme