Как профессиональные повара, так и обычные хозяйки имеют свои хитрости на кухне. Идеи 24 собрали действенные и полезные советы, которые значительно упростят процесс приготовления пищи.

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10 лайфхаков, которые упростят приготовление пищи

Грибы можно измельчить специальной формой для нарезки яблок. Теперь эту работу можно выполнить одним взмахом руки.



Теперь вы знаете, как легко измельчить грибы / Фото Adme

Еще один способ нарезки грибов: нанизывайте их на шпажки и измельчайте одновременно несколько штук.



Этот лайфхак существенно сэкономит время и силы / Фото Adme

Мы обычно выбрасываем колечко из бутылки масла, но оно может помочь экономить продукт. П ротолкните его петелькой вниз, закрепите на зубчиках и оставьте небольшую щель.



Удобный дозатор масла / Фото Adme

Если фрукты и овощи потеряли свой вид, их можно легко освежить. Наберите в емкость ледяной воды и поместите туда листья салата, огурцы или половинку лимона. Через несколько минут продукты станут яркими, соковыми и хрустящими.



Освежите продукты с помощью холодной воды / Фото Adme

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose , тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Не нужно покупать специальные формы для идеально круглых сырников. Их можно сделать с помощью стакана. Слегка раскатайте тесто, накройте его круглой посудиной и сделать несколько энергичных движений.



Идеальные сырники с помощью стакана / Фото Adme

Отделить киви от кожуры можно очень легко. Для этого воспользуйтесь венчиком для миксера. Разрежьте фрукт пополам, продавите венчик внутрь и прокрутите .



Простой способ нарезать киви / Фото Adme

Сделать идеальную яичницу можно дома. Отделите белок от желтка, вылейте на сковороду, затем осторожно добавьте желтую серединку.



Отделите желток от белка, и ваша яичница будет выглядеть идеально / Фото Adme

Чтобы не мыть лишней посуды, можно доставать муку из емкости венчиком, а не брать для этого специально ложку.



Набирайте муку венчиком / Фото Adme

К теме Самые распространенные кулинарные ошибки, которые мы унаследовали от родителей

Боитесь обжечься, доставая пакет с рисом или иной крупой из кастрюли? У нас есть отличное решение – сделайте это вилкой и закрепите ее на кране, чтобы вся вода вытекла.



Как легко слить воду с крупы / Фото Adme

С одноразовых пакетов и бутылок можно сделать замечательную емкость для сыпучих продуктов. Пересыпьте крупу или сахар в полиэтиленовый пакет, срежьте верхнюю часть из пластиковой бутылки и соедините их.