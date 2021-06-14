10 класних винаходів, які зроблять ваше життя комфортнішим

Після виснажливого дня, повертаючись додому, ми мріємо про комфорт та затишок. Ці важливі аспекти нам можуть забезпечити, здавалося б, прості, але дуже корисні та практичні речі.
У нашій добірці оригінальна щітка для миття склянок, органайзер у ванну, багатофункціональна ковдра та багато інших креативних речей, які спростили б життя кожному.
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1. Підставка у ванну для зручного гоління ніг
Фото amazon
2. Пристрій для зручного та безпечного нарізання овочів та фруктів
Фото baoquocte
3. Щітка для миття склянок та пляшок
Фото amazon
4. Розумний контейнер, який сповіщає про закінчення терміну придатності певних продуктів
Фото qadin
5. Унітаз з унікальною функцією підіймання кришки
Фото homeexpertЗалиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.
6. Електрочистка для овочів та фруктів
Фото xxoohub
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7. Розумна ковдра, яка зігріває взимку й охолоджує влітку
Фото indiegogo
8. Масажер для миття голови
Фото dama
9. Силіконова губка для миття посуду
Фото fado
10. Розумна термочашка, в якій можна налаштовувати бажану температуру напою
Фото hi-tech
11. Розумний кошик для сміття, який відкривається та закривається самостійно
Фото desertcart
12. Ручний тостер, який ви можете взяти з собою будь-куди
Фото erdekesportal