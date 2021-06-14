В нашей подборке оригинальная щетка для мытья стаканов, органайзер в ванну, многофункциональное одеяло и много других креативных вещей, которые упростили бы жизнь каждому.
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1. Подставка в ванную для удобного бритья ног
Фото amazon
2. Устройство для удобного и безопасного нарезания овощей и фруктов
Фото baoquocte
3. Щетка для мытья стаканов и бутылок
Фото amazon
4. Умный контейнер, который сообщает об окончании срока годности определенных продуктов
Фото qadin
5. Унитаз с уникальной функцией подъема крышки
Фото homeexpert
6. Электрочистка для овощей и фруктов
Фото xxoohub
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7. Умное одеяло, которое согревает зимой и охлаждает летом
Фото indiegogo
8. Массажёр для мытья головы
Фото dama
9. Силиконовая губка для мытья посуды
Фото fado
10. Умная термокружка, в которой можно настраивать желаемую температуру напитка
Фото hi-tech
11. Умная мусорная корзина, которая открывается и закрывается самостоятельно
Фото desertcart
12. Ручной тостер, который вы можете взять с собой куда угодно
Фото erdekesportal