10 доларових мільйонерів: хто вони і як виглядали до того, як розбагатіли

15:42

Це люди, яких впізнають на вулиці та про яких знають майже в усіх куточках світу. Вони досягли певних висот, тому їхні фото можна побачити у різних ЗМІ. Але декілька років тому ці люди жили звичним життям й, можливо, ні чим не відрізнялися від нас.