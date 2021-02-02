Это люди, которых узнают на улице и о которых знают почти во всех уголках мира. Они достигли определенных высот, поэтому их фото можно увидеть в различных СМИ. Но несколько лет назад эти люди жили обычной жизнью и, возможно, ни чем не отличались от нас.

Источник: 24 канал Как выглядели миллионеры до того, как стали известными - смотрите в нашей фотоподборке. Читайте также: Правило 5 часов: воспользуйся ключом к успеху Илона Маска и Билла Гейтса 1. Джеффри Безос, основатель американского гиганта онлайн-торговли Amazon Фото moneymakerfactory 2. Кайли Дженнер, модель, участница телешоу "Семейство Кардашьян", предпринимательница, молодая миллиардерша мира Фото harpersbazaar, instagram 3. Джек Ма, основатель AliExpress Фото chinadaily 4. Тим Суини, американский программист видеоигр, бизнесмен и защитник природы Фото kto-chto-gde 5. Эван Шпигель, создал и основал Snapchat Фото time, awajis Интересно: ТОП 10 самых дорогих домов в мире: рейтинг с фото и ценами 6. Джоан Роулинг, писательница, "мама Гарри Поттера" Фото elle, rg 7. Конор Макгрегор, боец ​​смешанных единоборств, бывший чемпион в полулегком и легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата, чемпион британской организации "Cage Warriors" Фото kto-chto-gde 8. Дэвид Копперфильд, американский иллюзионист и гипнотизер Фото everipedia 9. Худа Каттан, визажистка, блогерка и предпринимательница Фото kto-chto-gde 10. Рианна, американская R&B и поп-певица, актриса Скріншот youtube