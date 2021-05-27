Чим зайнятися, коли надто багато вільного часу: кумедні фото, які зможуть здивувати

27 травня 2021 , 08:11
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Маючи багато вільного часу, хтось займається чимось корисним, а хтось просто вбиває хвилини за непередбачуваними заняттями. І здебільшого останні – це справжні майстри, які знайдуть, чим себе зайняти у нудних ситуаціях.

У нашій добірці кумедні фото від людей, які знають, як згаяти час і при цьому не нудитися. Ви будете здивовані такою креативністю.

Цікаво Коли життя підкидує лимони – зроби з них коктейлі з Soplica

1. "Після семи годин роботи ця полуниця таки готова до вживання"

Фото reddit

2. Дуже продуктивний день вийшов

Фото pinterest

3. Той момент, коли й веселіше не стало та ще й голодним залишився

Фото langweiledich

4. Коли ти з дитинства справжній перфекціоніст

Фото espacebuzz

5. Дуже сумно, що на роботі цей майстер не може показати всі можливості своєї уяви та фантазії

Фото reddit

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

6. Цікаво, скільки часу він практикувався

Фото spyurk

І ще Безглуздо чи геніально: 11 прикладів, коли люди вирішили скреативити

7. Сюжет має бути в усьому

Фото hdwallpapers

8. Тонка робота

Фото novice.svet24.si

9. Пастух та його вівці

Фото lematin

10. Цей шедевр претендує на звання найсмачнішого печива у світі

Фото thepitchkc

Автор: Сніжана Лісова