В нашей подборке забавные фото от людей, которые знают, как убить время и при этом не грустить. Вы будете удивлены такой креативностью.

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1. "После семи часов работы эта клубника таки готова к употреблению"

Фото reddit

2. Очень продуктивный день вышел

Фото pinterest

3. Тот момент, когда и веселее ни стало и еще и голодным остался

Фото langweiledich

4. Когда ты с детства настоящий перфекционист

Фото espacebuzz

5. Очень печально, что на работе этот мастер не может показать все возможности своего воображения и фантазии

Фото reddit

6. Интересно, сколько времени он практиковался

Фото spyurk

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7. Сюжет должен быть во всем

Фото hdwallpapers

8. Тонкая работа

Фото novice.svet24.si

9. Пастух и его овцы

Фото lematin

10. Этот шедевр претендует на звание самого вкусного печенья в мире

Фото thepitchkc