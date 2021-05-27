В нашей подборке забавные фото от людей, которые знают, как убить время и при этом не грустить. Вы будете удивлены такой креативностью.
Интересно Когда жизнь подбрасывает лимоны – сделай из них коктейли с Soplica
1. "После семи часов работы эта клубника таки готова к употреблению"
Фото reddit
2. Очень продуктивный день вышел
Фото pinterest
3. Тот момент, когда и веселее ни стало и еще и голодным остался
Фото langweiledich
4. Когда ты с детства настоящий перфекционист
Фото espacebuzz
5. Очень печально, что на работе этот мастер не может показать все возможности своего воображения и фантазии
Фото reddit
6. Интересно, сколько времени он практиковался
Фото spyurk
И еще Бессмысленно или гениально: 11 примеров, когда люди решили скреативить
7. Сюжет должен быть во всем
Фото hdwallpapers
8. Тонкая работа
Фото novice.svet24.si
9. Пастух и его овцы
Фото lematin
10. Этот шедевр претендует на звание самого вкусного печенья в мире
Фото thepitchkc