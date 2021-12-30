Знову, як нові: легкий та економний спосіб відполірувати ложки та виделки в домашніх умовах

Якщо вам важко відмити столові прибори, яким користуєтесь вже кілька років, то є один чарівний і легкий спосіб це зробити. Для чищення ложок та виделок знадобиться лише 2 інгредієнти.

Якщо ви влаштовуєте домашню вечерю, важливо звернути увагу на дрібні деталі. Чисті й влискучі прибори – важливий елемент кожного прийому їжі, особливо святкового. Пропонуємо корисний лайфхак, як відполірувати столове приладдя до блиску.

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Бюджетний спосіб відполірувати столові прибори до блиску

Що вам знадобиться:

каструля або старе деко;

харчова сода;

ганчірки з мікрофібри;

рукавички.

Інструкція:

Покладіть столові прибори в каструлю або деко та посипте їх содою, поки не покриєте рівномірно. Потім налийте в каструлю окріп так, щоб ложки та виделки повністю занурились у воду.



Чистимо столові прибори содою / Фото 5-Minute Crafts

Зачекайте кілька хвилин для очищення. Витягніть прибори і ретельно витріть ганчіркою з мікрофібри. Для захисту шкіри можна використовувати рукавички.

Мікрофіброю також відполіруйте ложки та виделки круговими рухами.



Легкий і бюджетний спосіб відполірувати виделки та ложки / Фото 5-Minute Crafts

Якщо столове приладдя сильно пошкоджене, то повторіть процес очищення стільки разів, скільки потрібно. Багато господинь радять також додати до попереднього розчину сіль, мило чи лимонний сік. Так предмети будуть більш блискучими.



Столові прибори знову блищать / Фото 5-Minute Crafts