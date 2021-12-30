Если вы устраиваете домашний ужин, важно обратить внимание на мельчайшие детали. Чистые и сверкающие приборы – важный элемент каждого приема пищи, особенно праздничного. Предлагаем полезный лайфхак, как отполировать столовые принадлежности до блеска.
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Бюджетный способ отполировать столовые приборы до блеска
Что вам понадобится:
- кастрюля или старый противень;
- пищевая сода;
- тряпки из микрофибры;
- перчатки.
Инструкция:
Положите столовые приборы в кастрюлю или противень и посыпьте их содой, пока не покроете равномерно. Затем налейте в кастрюлю кипяток так, чтобы ложки и вилки полностью погрузились в воду.
Чистим столовые приборы содой / Фото 5-Minute Crafts
Подождите несколько минут для очищения. Вытащите приборы и тщательно протрите тряпкой из микрофибры. Для защиты кожи можно использовать перчатки.
Микрофиброй также отполируйте ложки и вилки круговыми движениями.
Легкий и бюджетный способ отполировать вилки и ложки. Фото 5-Minute Crafts
Если столовые принадлежности сильно повреждены, то повторите процесс очистки столько раз, сколько нужно. Многие хозяйки советуют также добавить к предварительному раствору соль, мыло или лимонный сок. Так предметы будут более блестящими.
Столовые приборы снова блестят / Фото 5-Minute Crafts