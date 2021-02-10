Зіркові сплюхи: хто з успішних людей не любить прокидатися зранку

Звичку рано вставати вважають ознакою успішних людей, але чи дійсно це так і чи потрібно ламати себе, якщо ви абсолютно точно не є "жайворонком"?

Ми це чули не раз: бажаєш досягти успіху – прокидайся раніше.

А що якщо ми розповімо вам зовсім інше – не обов'язково вставати на світанку, щоб заробляти мільйони!

Як доводять вчені, в першу чергу потрібно прислухатися до свого добового ритму. Також, кожного дня варто прокидатися приблизно в один і той самий час, навіть якщо у вас вихідні чи відпустка.

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1. Аарон Леві

О пів на десяту прокидається людина, на рахунку якої мільйони – доларів і успішних проєктів. Леві не поспішає лягати спати рано – припиняє справи він тільки ближче до півночі або навіть о першій годині ночі. Як ви помітили, ранній підйом – не про нього.



Фото Bloomberg

2. Пол Когер

Мільйонер встає о 9:15. "Більшість успішних мало сплять, рано встають і працюють неймовірну кількість годин. Але насправді важливіше зрозуміти, що працює саме для вас, – і підлаштувати під цей розпорядок свій робочий процес", – розповідає сам Когер.



Фото Jerod Harris

3. Карл Лагерфельд

Карл вважає, що час підйому залежить від того, о котрій годині він ліг спати. Зазвичай, він відпочиває сім годин на добу. Модельєр відмінно знає, скільки годин сну необхідно його організму, – і люб'язно дозволяє йому стільки й відпочивати.



Фото Bertrand Rindoff Petroff

4. Росс Ендрю Пакетта

Ця людина встає десь між 9:00 і 9:30 годинами ранку. І переконаний, що спати потрібно тоді, коли спиться, – а працювати тоді, коли працюється.



Фото Jerod Harris

5. Брайан Клейтон

Генеральний директор GreenPal. Брайан знайшов собі золоту середину, він прокидається між 8 і 9 годинами – це комфортний час для пробудження і початку роботи. Але також він і експериментував, пробував вставати о 4 або 5 годині ранку, але такий час підйому виявився для нього зовсім не ефективним.



Фото instagram.bryanmclayton

6. Алексіс Оганян, співзасновник Reddit

Оганян встає тоді, коли його підіймає кішка і в першу чергу годує цю кішку. Зазвичай, він прокидається приблизно до 10 години ранку. І це не завадило йому стати співзасновником соціального новинного сайту Reddit і заробити мільйони доларів.



Фото Jerod Harris

7. Альберт Ейнштейн

Ейнштейн спав близько 10 або навіть 12 годин на добу. Лауреат Нобелівської премії з фізики вважав, що спати потрібно добре і багато. Достатній відпочинок, на його думку, взагалі важлива складова успіху.



Фото Harold M. Lambert

8. Уїнстон Черчілль

Британський політик вставав о 8 ранку, але години три працював прямо з ліжка. Мало того, о 17 годині вечора в Черчілля був "післяобідній" півторагодинний сон. І саме його прем'єр-міністр вважав дуже важливою частиною свого розпорядку дня, яка надавала сил і енергії для ефективної роботи. Хоча, спати лягав політик тільки годині о третій ночі.



Фото H. F. Davis