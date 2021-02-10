Звездные сони: кто из успешных людей не любит просыпаться рано
Привычку рано вставать считают признаком успешных людей, но так ли это и нужно ли ломать себя, если вы совершенно точно не являетесь "жаворонком"?
Источник:24 канал
Мы это слышали не раз: хочешь добиться успеха – просыпайся пораньше.
А что если мы расскажем вам совсем другое – не обязательно вставать в такую рань, чтобы зарабатывать миллионы!
Как доказывают ученые, в первую очередь нужно прислушиваться к своему суточному ритму. Также следует каждый день просыпаться примерно в одно и то же время, даже если у вас выходные или отпуск.
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1. Аарон Леви
В половине десятого просыпается человек, на счету которого миллионы – долларов и успешных проектов. Леви не спешит ложиться спать рано – прекращает дела он только ближе к полуночи или даже в час ночи. Как вы заметили, ранний подъем – не о нем.
Фото Bloomberg
2. Пол Когер
Миллионер встает в 9:15. "Большинство успешных людей мало спят, рано встают и работают невероятное количество часов. Но на самом деле важнее понять, что работает для вас, – и подстроить под этот распорядок свой рабочий процесс", – рассказывает сам Когер.
Фото Jerod Harris
3. Карл Лагерфельд
Карл считает, что время подъема зависит от того, во сколько часов он лег спать. Обычно, он отдыхает 7 часов в сутки. Модельер отлично знает, сколько часов сна необходимо его организму, – и любезно позволяет ему столько и отдыхать.
Фото Bertrand Rindoff Petroff
4. Росс Эндрю Пакетта
Этот человек встает где-то между 9:00 и 9:30 часами утра. И убежден, что спать нужно тогда, когда спится, – а работать тогда, когда работается.
Фото Jerod Harris
5. Брайан Клейтон
Генеральный директор GreenPal. Брайан нашел себе золотую середину, он просыпается между 8 и 9 часами – это удобное время для пробуждения и начала работы. Но также он и экспериментировал, пробовал вставать в 4 или 5 часов утра, но такое время подъема оказалось для него совсем неэффективным.
Фото instagram.bryanmclayton
6. Алексис Оганян, соучредитель Reddit
Оганян встает тогда, когда его поднимает кошка и в первую очередь кормит эту кошку. Обычно, он просыпается примерно в 10:00 утра. И это не помешало ему стать соучредителем социального новостного сайта Reddit и заработать миллионы долларов.
Фото Jerod Harris
7. Альберт Эйнштейн
Эйнштейн спал около 10 или даже 12 часов в сутки. Лауреат Нобелевской премии по физике считал, что спать нужно хорошо и много. Достаточный отдых, по его мнению, вообще важная составляющая успеха.
Фото Harold M. Lambert
8. Уинстон Черчилль
Британский политик вставал в 8 утра, но часа три работал прямо с постели. Более того, в 17 часов вечера у Черчилля был "послеобеденный" полуторачасовой сон. И именно его премьер-министр считал очень важной частью своего распорядка дня, которая придавала сил и энергии для эффективной работы. Хотя, спать ложился политик только часа в три ночи.
Фото H. F. Davis
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