Привычку рано вставать считают признаком успешных людей, но так ли это и нужно ли ломать себя, если вы совершенно точно не являетесь "жаворонком"?

Мы это слышали не раз: хочешь добиться успеха – просыпайся пораньше.

А что если мы расскажем вам совсем другое – не обязательно вставать в такую ​​рань, чтобы зарабатывать миллионы!

Как доказывают ученые, в первую очередь нужно прислушиваться к своему суточному ритму. Также следует каждый день просыпаться примерно в одно и то же время, даже если у вас выходные или отпуск.

Читайте также: 7 изобретений невероятных, которые вышли случайно

1. Аарон Леви

В половине десятого просыпается человек, на счету которого миллионы – долларов и успешных проектов. Леви не спешит ложиться спать рано – прекращает дела он только ближе к полуночи или даже в час ночи. Как вы заметили, ранний подъем – не о нем.



Фото Bloomberg

2. Пол Когер

Миллионер встает в 9:15. "Большинство успешных людей мало спят, рано встают и работают невероятное количество часов. Но на самом деле важнее понять, что работает для вас, – и подстроить под этот распорядок свой рабочий процесс", – рассказывает сам Когер.



Фото Jerod Harris

3. Карл Лагерфельд

Карл считает, что время подъема зависит от того, во сколько часов он лег спать. Обычно, он отдыхает 7 часов в сутки. Модельер отлично знает, сколько часов сна необходимо его организму, – и любезно позволяет ему столько и отдыхать.



Фото Bertrand Rindoff Petroff

4. Росс Эндрю Пакетта

Этот человек встает где-то между 9:00 и 9:30 часами утра. И убежден, что спать нужно тогда, когда спится, – а работать тогда, когда работается.



Фото Jerod Harris

5. Брайан Клейтон

Генеральный директор GreenPal. Брайан нашел себе золотую середину, он просыпается между 8 и 9 часами – это удобное время для пробуждения и начала работы. Но также он и экспериментировал, пробовал вставать в 4 или 5 часов утра, но такое время подъема оказалось для него совсем неэффективным.



Фото instagram.bryanmclayton

6. Алексис Оганян, соучредитель Reddit

Оганян встает тогда, когда его поднимает кошка и в первую очередь кормит эту кошку. Обычно, он просыпается примерно в 10:00 утра. И это не помешало ему стать соучредителем социального новостного сайта Reddit и заработать миллионы долларов.



Фото Jerod Harris

7. Альберт Эйнштейн

Эйнштейн спал около 10 или даже 12 часов в сутки. Лауреат Нобелевской премии по физике считал, что спать нужно хорошо и много. Достаточный отдых, по его мнению, вообще важная составляющая успеха.



Фото Harold M. Lambert

8. Уинстон Черчилль

Британский политик вставал в 8 утра, но часа три работал прямо с постели. Более того, в 17 часов вечера у Черчилля был "послеобеденный" полуторачасовой сон. И именно его премьер-министр считал очень важной частью своего распорядка дня, которая придавала сил и энергии для эффективной работы. Хотя, спать ложился политик только часа в три ночи.



Фото H. F. Davis