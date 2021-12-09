Зимовий рецепт до чаю: готуємо смачний горіховий пиріг з хурмою

Пиріг з хурмою готується дуже легко: для нього навіть міксер не потрібен. Смакувати випічку можна з чаєм, глінтвейном та іншими зимовими напоями.

Зимою розпочинається сезон хурми, то ж господині вигадують безліч смачнющих рецептів. Авторка цього пирога закликає обирати хурму солодку, нетерпку та без кісточок, зокрема пропонує сорт "Шарон".

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Горіховий пиріг з хурмою

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 26 сантиметрів. Також можна брати форму діаметром 24 сантиметри. Пиріг тоді буде трохи вищим.

Складники:

4 яйця;

150 грамів цукру;

130 грамів розм'якшеного або розтопленого вершкового масла;

100 грамів волоських горіхів, подрібнених у крихту;

120 грамів борошна;

2 чайні ложки кориці;

1 чайна ложка з гіркою розпушувача;

дрібка солі;

1 хурма.



Горіховий пиріг з хурмою / Фото з інстаграму Олени Сагун

Хурму нарізаємо кружальцями завтовшки 1 сантиметр. В окрему глибоку ємність виливаємо масло, цукор, яйця, подрібнені горіхи, борошно, розпушувач, корицю, сіль. Все активно перемішуємо віником до однорідності.

Беремо форму для випікання. Якщо вона силіконова, її не потрібно нічим змащувати. Якщо керамічна, скляна або металева, змащуємо дно та стінки олією. Можна також посипати дно столовою ложкою цукру (рівномірним шаром). Вважайте, що це – імітація карамелі нашвидкуруч.

Викладаємо на дно форми кружечки хурми, а зверху на них виливаємо тісто. Кладемо в розігріту до 180 градусів духовку.

Авторка розповідає, що пекла близько 35 хвилин, тому що форма в неї була широка і пиріг невисокий. Проте кожному щодо готовності треба дивитися окремо, перевіряючи пиріг зубочисткою.

Готовий пиріг витягаємо, даємо постояти у формі 10 – 15 хвилин. Потім накриваємо форму тарілкою і перевертаємо пиріг на блюдо. Якщо раптом щось прилипло, треба відділити пиріг від стінок ножем.