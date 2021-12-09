Зимой начинается сезон хурмы, поэтому хозяйки придумывают множество вкуснейших рецептов. Автор этого пирога призывает выбирать хурму сладкую, нетерпкую и без косточек, в частности предлагает сорт "Шарон".

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Ореховый пирог с хурмой

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 26 сантиметров. Также можно принимать форму диаметром 24 сантиметра. Пирог тогда будет немного выше.

Составляющие:

4 яйца;

150 г сахара;

130 грамм размягченного или растопленного сливочного масла;

100 граммов грецких орехов, измельченных в крошку;

120 граммов муки;

2 чайные ложки корицы;

1 чайная ложка с горкой разрыхлителя;

щепотка соли;

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Ореховый пирог с хурмой / Фото из инстаграммы Елены Сагун

Хурму нарезаем кружочками толщиной 1 сантиметр. В отдельную глубокую емкость выливаем масло, сахар, яйца, измельченные орехи, муку, разрыхлитель, корицу, соль. Все активно перемешиваем венчиком до однородности.

Берем форму для выпечки. Если она силиконовая, то ее не нужно ничем смазывать. Если керамическая, стеклянная или металлическая, смазываем дно и стенки маслом. Можно посыпать дно столовой ложкой сахара (равномерным слоем). Считайте, что это – имитация карамели на скорую руку.

Выкладываем на дно формы кружочки хурмы, а сверху на них выливаем тесто . Кладем в разогретую до 180 градусов духовку.

Автор рассказывает, что пекла около 35 минут , потому что форма у нее была широкая и пирог невысокий. Однако каждому по поводу готовности надо смотреть отдельно, проверяя пирог зубочисткой.