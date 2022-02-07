Здивуйте рідних і коханих: як зробити неординарні валентинки своїми руками

Скоро день Святого Валентина, але у вас ще є достатньо часу, щоб підготуватися до цього романтичного свята. Валентинки – перший і найголовніший крок.

Пропонуємо вам кілька оригінальних ідей для листівок на день Святого Валентина своїми руками, які подарують радість коханим. Їх також можна виготовити вдома разом із сім'єю та дітьми, щоб творчо та цікаво провести час разом.

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Сердечка з олівців

Візьміть воскові олівці і зніміть з них паперову обгортку. Розламайте олівці на невеликі шматочки. Покладіть їх у силіконову форму з сердечками.

Випікайте олівці в духовці при 110 градусах протягом 15 хвилин. Потім залиште їх охолонути і витягніть сердечка з форми. Їх можна приклеїти до святкової картонної листівки, як на фото.



Цікаві валентинки своїми руками / Фото 5-Minute Crafts

Листівки у стилі квілінг

Згорніть тонку смужку кольорового паперу. Приклейте кінчик паперу до рулону, який ви щойно зробили. Притисніть рол пальцями, щоб він був схожий на пелюстку.

Склейте дві пелюстки разом, щоб сформувати сердечко, і приклейте його до картонної листівки. Зробіть ще чотири схожі сердечка різних відтінків червоного та рожевого. Підпишіть листівку.



Листівка у стилі квілінг / Фото 5-Minute Crafts

Ідея 7

З чорного та червоного картону виріжте сердечка. Перше має бути більшого розміру. Приклейте червоне серце до чорного. Розріжте зроблене вами сердечко навпіл.

З білого картону виріжте хрестик. Складіть його верхню частину до центру. Потім зробіть те ж саме з його нижньою частиною.



Створюємо валентинку з написом / Фото 5-Minute Crafts

Розгорніть верхню і нижню частини картонного хреста. Тепер зігніть його ліву і праву частини. Потім розгорніть ліву і праву частини і складіть кожну з них навпіл.

Розгорніть все. На вертикальну частину хреста приклейте три маленькі сердечка з червоного та чорного картону. Ліворуч і праворуч від серця приклейте букви I і U відповідно. Таким чином, ви отримаєте напис "Я люблю тебе.

Приклейте половинки серця, підготовлені на початку вашої роботи, до бічних частин. Складіть листівку і подаруйте її коханій людині. Коли він чи вона відкриють вашу листівку, то побачать миле зізнання в коханні.



Зізнайтесь у коханні оригінально / Фото 5-Minute Crafts