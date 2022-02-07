Предлагаем вам несколько оригинальных идей для открыток на день Святого Валентина своими руками, подарящими радость любимым. Их можно изготовить дома вместе с семьей и детьми, чтобы творчески и интересно провести время вместе.

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Сердечки из карандашей

Возьмите восковые карандаши и снимите с них бумажную обертку. Разломайте карандаши на небольшие кусочки. Положите их в силиконовую форму с сердечками.

Выпекайте карандаши в духовке при 110 градусах в течение 15 минут. Затем оставьте их остыть и вытащите сердечки из формы. Их можно приклеить к праздничной картонной открытке, как на фото.



Интересные валентинки своими руками / Фото 5-Minute Crafts

Открытки в стиле квиллинг

Сверните тонкую полоску цветной бумаги. Приклейте кончик бумаги к рулону, который вы только что сделали. Прижмите ролл пальцами, чтобы он был похож на лепесток.

Склейте два лепестка вместе, чтобы сформировать сердечко, и приклейте его к картонной открытке. Сделайте еще четыре похожих сердечка разных оттенков красного и розового. Подпишите открытку.



Открытка в стиле квиллинг / Фото 5-Minute Crafts

Идея 7

Из черного и красного картона вырежьте сердечки. Первое должно быть большего размера. Приклейте красное сердце к черному. Разрежьте сделанное вами сердечко пополам.

Из белого картона вырежьте крестик. Сложите его верхнюю часть в центр. Затем сделайте то же самое с его нижней частью.



Создаем валентинку с надписью / Фото 5-Minute Crafts

Разверните верхнюю и нижнюю части картонного креста. Теперь согните его левую и правую части. Затем разверните левую и правую части и сложите каждую из них пополам.

Разверните все. На вертикальную часть креста приклейте три маленьких сердечка из красного и черного картона. Слева и справа от сердца приклейте буквы I и U соответственно. Таким образом, вы получите надпись "Я люблю тебя".

Приклейте половинки сердца, подготовленные в начале вашей работы, к боковым частям. Составьте открытку и подарите ее любимому человеку. Когда он или она откроют вашу открытку, то увидят милое признание в любви.



Признайтесь в любви оригинально / Фото 5-Minute Crafts